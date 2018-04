Alta do preço do petróleo pesa sobre economia americana

22/04/2018 | 14:57



Os preços do petróleo estão caminhando para atingir US$ 70 o barril, um peso sobre a economia dos Estados Unidos que é suportável, por enquanto, mas que pode causar problemas, caso continuem a subir.

A última vez em que os preços do petróleo dos EUA chegaram a US$ 70, em 2014, eles estavam em meio a um forte colapso. Muitos investidores acreditavam que os preços logo se estabilizariam ou até se recuperariam. Em vez disso, eles continuaram a mergulhar, chegando a um patamar em 2016 de US$ 26. Essa queda causou problemas aos produtores de petróleo, com reflexo sobre ações, títulos e na economia em geral.

O rali deste ano é um sinal do quanto mudou em poucos anos. O crescimento global aumentou, enquanto o desemprego nos EUA caiu. Uma jogada dos maiores produtores de petróleo do mundo para cortar a produção tem sido bem-sucedida na eliminação de um enorme excesso, com a ajuda da crescente demanda.

Os preços do petróleo subiram mais de 60% desde as baixas do último verão e os produtores dos EUA estão exportando mais petróleo bruto do que nunca.

Por enquanto, alguns investidores dizem que os preços do petróleo estão alojados em uma faixa que poderia beneficiar a economia dos EUA, reforçando a indústria de energia em recuperação, sem reduzir a demanda.

No entanto, mesmo com a economia avançando, o aumento dos preços do petróleo desperta novas preocupações. Se continuar a subir, poderá começar a sufocar o crescimento econômico. Os preços mais elevados ao consumidor de gasolina e outros produtos combustíveis agem como um "imposto", ao mesmo tempo em que elevam a inflação e aumentam a pressão sobre o Federal Reserve para elevar as taxas de juros de forma mais agressiva.

Isso, por sua vez, pode desacelerar o crescimento e pesar sobre o mercado de ações, que já foi afetado pelas tensões comerciais, pelo aumento dos rendimentos dos títulos e pelos recentes surtos de volatilidade.

As preocupações com a inflação pressionaram o yield da nota do Tesouro de 10 anos para o maior nível desde 2014 na sexta-feira, enquanto os principais índices de ações dos EUA fecharam em baixa, eliminando grande parte dos ganhos recentes após uma série de ganhos positivos.

"Nada pode tirar o fluxo de caixa da economia mais rapidamente do que o aumento dos preços do petróleo", disse Joseph LaVorgna, economista-chefe para as Américas da Natixis.

Se os preços do petróleo continuarem subindo, as expectativas de inflação podem aumentar, o que elevaria o yield dos títulos e o custo do financiamento.