Beyoncé canta 'Mi Gente' ao lado de J Balvin no Coachella

22/04/2018 | 14:44



Após ter quebrado recordes no Twitter e no YouTube com seu show no primeiro fim de semana do Coachella, na Califórnia, a cantora Beyoncé voltou a chamar atenção em sua segunda apresentação no festival deste ano, ocorrida no sábado, 21.

Desta vez, houve uma aparição surpresa do cantor J Balvin, para cantar sua música Mi Gente, que possui uma versão ao lado da cantora. A canção, inclusive, traz uma participação da filha de Beyoncé, Blue Ivy.

"Beyoncé e eu. Isso é para os latinos e o mundo!", comemorou o cantor em seu Instagram, que também compartilhou o momento em que encontra Jay-Z, marido da cantora, nos bastidores.