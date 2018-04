Beyoncé arrasa em sua segunda performance no Coachella

22/04/2018 | 14:11



Beyoncé fechou a noite deste sábado, dia 21, do Coachella com um show incrível!

A cantora já havia se apresentado no primeiro final de semana do festival, e se você achou que o segundo show seria igual ao primeiro, está redondamente enganado! A cantora alterou todos os seus looks e os de seus dançarinos, trocando os tons de amarelo do primeiro show por tons de rosa.

E como se não bastasse, ainda rolou a participação de J Balvin na noite! Além dele, a irmã de Beyoncé, Solange, também subiu ao palco e as duas cantaram juntas o hit Get Me Bodied.

Infelizmente o show desta semana não teve transmissão ao vivo como rolou no anterior, mas mesmo assim os internautas conseguiram ficar por dentro de tudo que aconteceu por meio das redes sociais.