Carla Perez relembra saída do É o Tchan: 'Houve agressão'

22/04/2018 | 13:27



A cantora e dançarina Carla Perez falou a respeito de sua saída do É o Tchan, um dos grupos de pagode de maior sucesso do País nos anos 1990, em entrevista ao Programa da Sabrina que foi ao ar no sábado, 21.

Questionada pela apresentadora sobre os motivos de ter ido embora do grupo, Carla disse considerar que o momento foi o mais difícil de sua carreira: "A gente teve um desentendimento. Eu era menina, muito nova e jamais iria aceitar que ninguém, muito menos homem nenhum, me agredisse. Como houve agressão gratuita eu pedi pra sair."

"É uma coisa meio sem explicação até hoje, mas acho que todo ciclo tem seu tempo. E lá teve o meu. Foi curto, mas foi o suficiente. Hoje eu não estaria aqui se não fosse lá atrás", complementou.

Ela ainda contou sobre a atitude que tomou após o ocorrido: "A única coisa que falei com um dos donos da época, é que eu pedi a agenda pra ele. 'Me dá a agenda agora pra eu olhar, que eu vou fazer meu último show. Fora sua agenda, pode marcar uma data pra Salvador, porque eu vou despedir na minha cidade, na minha terra. Fora isso, se você não me entregar a agenda agora, eu saio hoje, vou na delegacia e dou queixa agora.' O que terminou de acontecer."

"Acho que mulher nenhuma, ninguém, na verdade, merece ser agredido. Muito menos a mulher. [...] Não sei se o que fiz foi certo ou não, mas preferi dessa forma", concluiu.

Carla Perez saiu do É o Tchan no primeiro semestre de 1998. Após o fato, o grupo criou um concurso para escolher a "nova loira do Tchan", exibido pelo Domingão do Faustão.