Túlio Gadêlha nega que único motivo de nova fase de Fátima Bernardes: Já encontrei ela assim, realizada

22/04/2018 | 13:11



Túlio Gadêlha negou que seja só o namoro com ele o responsável pela nova fase de Fátima Bernardes, mais magra - ela perdeu sete quilos e foi até capa da Boa Forma - e mais solta em seu programa. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, ele revelou que já conheceu a apresentadora neste bom momento:

Acho que há um pouco de machismo nisso de atribuir só a mim o momento atual dela. Eu já encontrei ela assim, desse jeito. Realizada profissionalmente, pessoalmente.

Ele teceu elogios a Fátima: sensível, muito humana, culta, inteligente, bonita, charmosa. E comentou também as diferenças entre os dois, que foram apresentados por uma amiga em comum, que trabalha no Encontro:

Tem certas coisas que não se explicam, né? Mas por que as pessoas têm que se relacionar com outras do mesmo perfil? As diferenças deveriam nos enriquecer, não nos dividir.

Sobre a diferença de idade, ele disparou:

A diferença de idade é uma coisa que preocupa mais as outras pessoas do que a gente. Eu tive outras namoradas mais velhas. Aos 20 anos, eu tinha uma namorada de 30. Aos 23, tinha uma de 40.

O casal também lida com a distância, já que ele mora em Pernambuco e ela no Rio, o que faz com que eles costumem se ver apenas de 15 em 15 dias. Mas eles usam a tecnologia a favor do amor, como as ligações de vídeo. Até séries e vídeos eles assistem juntos com a ajuda da internet. Atualmente, estão assistindo juntos a série de sucesso La Casa de Papel, que tem um de seus personagens, o Professor, constantemente comparado a Túlio pelos internautas

A gente dá o play no mesmo instante e vai comentando. De tanto dizerem na internet que a gente se parece, resolvi assistir.

Ele também falou sobre o ex-marido de Fátima, William Bonner, com quem ela foi casada por 26 anos, até até 2016. Mesmo nunca tendo encontrado Bonner, ele o descreveu como um ótimo pai para os trigêmeos do casal, de 20 anos de idade.