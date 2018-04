Gucci inaugura espaço de criatividade e inovação na Itália

22/04/2018 | 12:00



Uma das marcas mais valiosas do mercado de luxo, a Gucci acaba de inaugurar o ArtLab, um espaço em Casellina, nos arredores de Florença, pensado para alavancar os processos criativos e de inovação da grife italiana. Com uma área de mais de 37 mil metros quadrados e mais de 800 colaboradores, o espaço reunirá o centro de trabalho artesanal industrial a um laboratório de experimentação, com o objetivo de desenvolver novas ideias para artigos de couro e sapatos.

A iniciativa surge como uma forma de atender a alta demanda por produtos da Gucci, que quase dobrou nos últimos três anos, desde que o estilista Alessandro Michele assumiu a direção criativa. A etiqueta é hoje a de maior faturamento dentro do grupo francês Kering, que engloba também marcas como Saint Laurent e Balenciaga.

Para Marco Bizzarri, presidente e CEO da Gucci, "a inauguração do Gucci ArtLab representa definitivamente uma das conquistas de maior destaque na jornada sem precedentes da Gucci nos últimos três anos, e um dos mais significativos investimentos industriais atualmente em nosso país." Segundo ele, o projeto é uma "comprovação da crença em criatividade, trabalho artesanal, inovação, tecnologia e sustentabilidade" da grife.

Toda a decoração segue o característico estilo de Michele - multicolorido e extravagante. Na fachada do edifício, estão painéis com obras de artistas como Coco Capitan, Angélica Hicks e Unkilled Worker, colaboradores frequentes da marca.