Palavra do leitor

Do Diário do Grande ABC



22/04/2018 | 11:01



Nunca antes na história deste País um presidente havia sido preso por crime comum. Luiz Inácio Lula da Silva foi. Porque as instâncias judiciais assim entenderam. Lula é cidadão comum, de origem humilde, operário, deficiente físico e sem muita instrução. Sempre foi invejado por nobres na classe política e fora dela. Embora Lula sendo ‘comum’, sempre se mostrou diferenciado e capaz.

Muitos nunca lhe perdoaram o talento. Sofreu preconceitos durante quase meio século. O ex-chefe da Nação transcendeu adversidades e, aprendendo na escola da vida, tornou-se, pela vontade do povo, presidente do Brasil. E foi reeleito com expressiva maioria.

O STF (Supremo Tribunal Federal) demonstrou firmeza para julgar além do clima de emoção e sob fundamentos jurídicos. Confirmou: Lula é cidadão comum. Entretanto, nenhuma corte deste ou de outro país poderá decidir que o ex-presidente não é pop. Ele ultrapassou o limite do político para se tornar personagem diferenciado (mesmo na indignação de muitos diante de fatos). Negar isso é fechar os olhos à realidade das ruas.

Foi perceptível nos que acompanharam a via crucis do ex-chefe da Nação rumo à carceragem da PF (Polícia Federal) em Curitiba, Paraná, o progressivo desarmamento dos exaltados ânimos. Surgiu nos corações e mentes profunda tristeza. Após esgotarem as chances legais de provar inocência, após ato público no emblemático território onde nasceu e cresceu o mais representativo movimento nacional de luta pela democracia, o petista, abatido, levou com ele para a prisão o sonho de muitos.

Diante do trágico destino do homem comum que se misturou aos incomuns e caiu na armadilha da ostentação, nasce novo tempo de esperança para construir futuro na prática, não no discurso. É hora de abrir debate ético, transparente e produtivo. Não há clima e suporte legal para Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato. As esquerdas, unidas para defendê-lo, seguem divididas para as eleições. Não há nelas um só nome tão forte quanto o de Lula.

No dia 8 de abril, a sociedade amanheceu de ressaca, sob sensação de perda e ganho. Os brasileiros estão cansados de brigas, discussões e polêmicas, por mais que elas tragam motivação às ideias. Querem ordem e progresso, valores de nossa bandeira só usados no marketing político.

O que desejamos é a soberania do Estado, a independência dos três poderes, a liberdade ampla e irrestrita para todos. Que com paz, trabalho e responsável esperança possamos seguir em frente. Como a Lula, o destino reservou ao Brasil grande destino. Que saibamos alcançá-lo pela via da legalidade.



Ricardo Viveiros é jornalista e escritor.

PALAVRA DO LEITOR

Soberba

Está provado que o trabalho e o estudo engrandecem e enobrecem o ser humano. O trabalho nos dá dignidade e o estudo, o conhecimento. Porém, se for estudar para obter posições privilegiadas dentro da sociedade se achando acima de tudo e de todos, como é o caso de certos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), então é melhor ser analfabeto com sabedoria do que intelectual com inteligência.

Sérgio Antonio Ambrósio

Mauá



Aécio

‘Tirar o cavalinho da chuva’ é expressão que significa desistir de alguma coisa, abandonar pretensões, perder as ilusões. Quando alguém usa essa expressão significa que a pessoa não deve esperar que determinado acontecimento ocorra, pelo menos rapidamente. Se você acredita em rápida condenação e prisão do senador Aécio Neves, pode tirar seu ‘cavalinho da chuva’, pois ele possui foro privilegiado, portanto, só pode se julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que não costuma primar pela rapidez.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Sem visão

Um alerta à EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Na travessia da Rua Coronel Oliveira Lima com a Avenida Faria Lima, em São Bernardo, existe uma curva acentuada nesta última sentido Paço, e arbustos plantados ali impedem a visão plena de quem atravessa.

Nelson Mendes

São Bernardo



Lula

Ler no Artigo que diz que Lula está sendo cotado para receber o Nobel da Paz é demais (Opinião, dia 20)! No mínimo é reduzir a nada a credibilidade de tal reconhecimento, pois esse ser não é mais digno de nada. Só falta daqui a pouco algum outro ser propor a canonização do mesmo.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo



Lauro

É de causarem estranheza e até mesmo espanto essas divergências entre o prefeito Lauro Michels e o Poder Legislativo de Diadema, conforme reportagem neste Diário (Política, dia 20). Tudo leva a crer que o prefeito, que vive cercado de assessores, não tenha um que lhe oriente o que não deve falar. Ou então que Michels não tenha tido tempo suficiente de ouvir os conselhos de seu falecido tio-avô, o ‘velho lobo’ Lauro Michels, que tinha como princípio não abrir a boca para comentar assuntos relacionados aos poderes Legislativos e Judiciários e, principalmente, à mídia impressa e eletrônica. Isso deixa crer que o prefeito está precisando é de assessor especial para orientá-lo a falar. Ou, quem sabe, fonoaudióloga? É bom lembrar que o tio-avô de Lauro, quando prefeito pela segunda vez, tinha um único assessor direto, no caso, seu sobrinho, o também falecido Ademar Michels, encarregado de fazer a ligação entre o Paço e os vereadores. Sobre a revolta dos parlamentares, será que eles ainda não notaram que todos foram eleitos para discutir os projetos enviados pelo Executivo? Se um projeto é bom, e não fere a Constituição, para a comunidade a aprovação deve ser imediata. Mas o que se observa na Câmara é que se o prefeito não arrumar cargo para um correligionário ou parente de determinado vereador, nenhum projeto é aprovado. O que é profundamente lamentável.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Os botões

Quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, endureceu o discurso e as medidas contra as estrepolias do ‘gordinho maluquinho’ ditador norte-coreano muitos riram dele e disseram que não iria dar certo. Agora, ri por último. Ele sabia que seu botão para pressionar armas eficazes e eficientes era realmente bem maior e mais assustador! E não era blefe!

Marco Antonio Esteves Balbi

Rio de Janeiro



Mãos no nosso bolso

A partir do segundo semestre deste ano, nós, os usuários de planos de saúde, e que pagamos valores absurdos de mensalidade – corrigidas sempre acima da inflação oficial –, possivelmente teremos de pagar mais uma conta: iremos arcar com franquia caso tenhamos de utilizar o plano e seguros na área da saúde, já que essas empresas poderão cobrar-nos valor igual ao da mensalidade em vários casos. E, o pior, é que não vejo nenhum movimento para barrar esse absurdo.

Elaide Pereira

Santo André



Hipocrisia

Assunto sempre em pauta nos meus textos, além da usurpação das causas negra e quilombola, é a hipocrisia sem limites dos movimentos negros. Manipulados pelos patrões e sinhazinhas dos partidos políticos, os vendilhões da raça dos movimentos negros decidiram que a negritude é esquerdista do PT ou do PCdoB; ou da direita agregados ao PMDB, PSDB, DEM, PP, PSD e outros dejetos da politicalha. Os caras preparam o banquete na esquerda e vão se chafurdar no chiqueiro da direita. Prova cabal dessa hipocrisia estabeleceu-se por meio da líder do movimento negro, líder da esquerda, ativista do PT, assessora da igualdade racial e antirrede Globo, a acriana Gleciane Damasceno. Gleici, como é conhecida no meio populista no Acre, simplesmente foi a vencedora do BBB 18 (Política, dia 20). ‘Nós não vamos permitir que a Rede Globo e a direita raivosa manipulem a população através da mídia nada democrática’, publicara em sua página na internet essa tal líder dos movimentos sociais. Gleici terá muitas explicações a dar quando retornar ao Acre. Essa é a verdadeira e nefasta face dessa velha e conhecida turminha dos movimentos negros. Além de usurpadores da Causa Negro e da Causa Quilombola são de uma hipocrisia desmedida.

Flávio Leandro

Rio de Janeiro