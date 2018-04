Homem atira em restaurante de Nashville

22/04/2018 | 10:52



A polícia de Nashville disse no domingo que está procurando o suspeito de causar um tiroteio no restaurante Waffle House, que deixou quatro pessoas mortas. Ele abriu fogo às 3h25 de domingo, informou o Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, no Twitter.

A polícia disse que o atirador era um homem branco de cabelos curtos que usava apenas calças pretas e um casaco. Um cliente do restaurante pegou a arma do suspeito, que então tirou o casaco e fugiu da área.

A polícia disse que as autoridades estão procurando por Travis Reinking, de 29 anos. Ele é o suspeito, porque o carro em que o pistoleiro chegou estava registrado em seu nome.