Municipalização indevida

Do Diário do Grande ABC



22/04/2018 | 10:57



Sem que a sociedade se dê conta, o Estado tem transferido para os municípios a obrigação constitucional de garantir a segurança e a ordem públicas. Paulatinamente, para não despertar a atenção, o Palácio dos Bandeirantes reduz a estrutura da Polícia Militar, responsável por impedir ações violentas ou criminosas, na esperança de que as cidades, com as suas Guardas Civis, preencham o vácuo. A inconfessável estratégia, todavia, não funcionou no Grande ABC, como comprovam os índices criminais em elevação e a sensação de medo que toma conta dos moradores das sete cidades.

Faltam soldados e viaturas nas ruas, como pode confirmar qualquer observador ao percorrer os municípios da região, especialmente nas primeiras horas da madrugada ou à noite. É difícil, para não dizer impossível, encontrar uns ou outras em caso de emergência. A situação só não é pior porque, embora não sejam obrigados por lei, os municípios investiram recursos próprios no fortalecimento das Guardas Civis – o dinheiro usado em Segurança, porém, pode faltar em outras áreas, já que os recursos, devido à crise financeira, têm sido cada vez mais escassos.

A insegurança sentida pelos moradores das sete cidades é traduzida pelos números que sustentam reportagem deste Diário que, dada a qualidade dos dados, foi elevada à condição de manchete da edição de hoje. Com efetivo de 5.600 homens, a Polícia Militar atua no Grande ABC, que possui 2,7 milhões de habitantes, com metade do número de agentes considerado ideal pela ONU (Organização das Nações Unidas).

A proporção adequada é de um PM para cada grupo de 250 indivíduos, mas no Grande ABC está em um para cada 482 habitantes. O Estado rebate a denúncia de que faltam policiais militares na região argumentando que alguns dos índices de violência estão caindo, como se fosse possível saber que a queda deve-se apenas à atuação da corporação paulista, sem influência das Guardas locais. Se o Palácio dos Bandeirantes deseja municipalizar a Segurança, assim como fez com a Educação, que ao menos envie recursos.