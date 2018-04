Autoridades na França evacuam turistas

22/04/2018 | 10:27



Autoridades francesas evacuaram turistas da abadia de Mont-Saint-Michel e promoveram buscas em casas, neste domingo, depois um visitante aparentemente ter ameaçado atacar serviços de segurança. A evacuação de um dos locais mais visitados da França ocorreu depois de uma série de ataques esporádicos em toda a França, nos anos recentes, visando à polícia, alguns deles fatais.

Os detalhes da ameaça de domingo não estavam claros, mas autoridades ordenaram a evacuação como precaução. O suspeito ainda estava solto no domingo à tarde e um funcionário com o serviço gendarme disse que a busca estava se expandindo para as cidades vizinhas.

Um repórter da Associated Press no local viu pelo menos três helicópteros da península circulando sobre a península. Milhares de turistas foram afetados pela evacuação.