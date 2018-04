Com 1ª vitória em 14 anos nos playoffs, Timberwolves reduz vantagem do Rockets

22/04/2018 | 10:10



O Minnesota Timberwolves festejou uma noite historicamente importante para o time, neste sábado, ao bater o Houston Rockets por 121 a 105, em casa, naquela que foi a sua primeira vitória após 14 anos em um jogo válido pelos playoffs da NBA.

Com o triunfo, a equipe reduziu para 2 a 1 a vantagem do adversário na série melhor de sete partidas da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos, na qual as duas equipes voltarão a se enfrentar nesta segunda-feira, novamente no ginásio Target Center, casa do time de Minnesota, no Jogo 4 deste confronto.

Para quebrar este tabu histórico, o Timberwolves foi impulsionado por uma forte atuação coletiva. Jimmy Butler foi o cestinha da equipe, com 28 pontos, enquanto Karl-Anthony Towns fez um "double-double" de 18 pontos e 13 rebotes. Para completar, Jeff Teague somou 23 pontos e Andrew Wiggins outros 20, enquanto Derrick Rose saiu do banco para contabilizar 17 pontos em apenas 21 minutos em quadra.

Desta forma, os anfitriões ofuscaram o astro James Harden, cestinha do jogo pelo Rockets, com 29 pontos, mas que esteve muito acima dos seus companheiros no aspecto ofensivo. O segundo maior pontuador da equipe foi Chris Paul, com 17. O pivô brasileiro Nenê, por sua vez, saiu do banco e atuou por apenas 11 minutos, nos quais somou quatro pontos e dois rebotes.

A última vitória do Timberwolves em uma partida de playoff foi em 29 de maio de 2004, quando ganhou o quinto duelo da série em que acabou sendo batido pelo Los Angeles Lakers nas finais da Conferência Oeste daquele ano.

JAZZ TAMBÉM GANHA A 1ª - Em outro duelo realizado no final da noite de sábado pelos playoffs da NBA, o Utah Jazz também soube aproveitar o fator quadra para vencer o Oklahoma City Thunder por 115 a 102 e reduzir para 2 a 1 a vantagem do adversário na série melhor de sete partidas desta primeira rodada da Conferência Oeste.

O grande nome dos mandantes foi o armador espanhol Ricky Rubio, com um "triple-double" de 26 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Ele ainda foi o cestinha do duelo e liderou uma atuação na qual o Jazz contou também com 22 pontos de Donovan Mitchell e 21 de Joe Ingles.

Rubio, por sinal, se tornou o primeiro jogador da equipe de Utah a somar dois dígitos em três fundamentos em uma partida de playoff da NBA desde 2001, quando John Stockton obteve o mesmo feito em um confronto diante do Dallas Mavericks.

Pelo lado do Thunder, o astro Russell Westbrook também ficou muito próximo de um "triple-double" ao contabilizar 14 pontos, 11 rebotes e nove assistências, enquanto Paul George foi o cestinha da equipe, com 23 pontos.

Os playoffs da NBA seguem neste domingo com mais quatro partidas. Em uma deles, o Golden State Warriors, atual campeão, terá a chance de "varrer" o San Antonio Spurs e fechar esta série da Conferência Oeste em 4 a 0 caso volte a bater o adversário fora de casa. Já o Cleveland Cavaliers, vice-campeão na temporada passada, tentará empatar em 2 a 2 o confronto da primeira rodada da Conferência Leste contra o Indiana Pacers, fora de casa.

Atuando como mandantes em embates, o Milwaukee Bucks e o Washington Wizards também jogarão com o objetivo de igualar as suas séries em 2 a 2 respectivamente contra Boston Celtics e Toronto Raptors, depois de terem vencido a primeira em casa na última sexta-feira.