Leonardo Gonçalves é ouro e Brasil leva mais duas medalhas no Pan de Judô

21/04/2018 | 23:07



O Brasil conquistou mais três medalhas neste sábado no Pan-Americano de Judô, realizado em San José, na Costa Rica. O meio-pesado (100kg) Leonardo Gonçalves foi o principal destaque ao faturar o ouro. Mas Beatriz Souza (+78kg) e Eduardo Yudy (81kg) também foram ao pódio, com uma prata e um bronze, respectivamente.

Na campanha do seu título, Leonardo venceu o colombiano Carlos Garzon e o dominicano Jose Nova Alcantara por ippon. Depois, na luta pelo ouro, derrotou o dominicano Lewis Medina por excesso de punições. Assim, faturou o título pan-americano um ano após ficar com o bronze no mesmo evento.

"Gostei bastante da minha competição. Achei que eu fiz boas lutas, um golden score bem longo na final. E, em comparação ao ano passado, acho que eu vim mais experiente. Era a minha primeira grande competição no sênior e pesou um pouco o nervosismo em 2017. Esse ano eu vim mais maduro para competir e consegui o título", analisou.

Campeã pan-americana no ano passado, Beatriz venceu neste sábado Nina Cutro-Kelly, dos Estados Unidos, e Mariannys Hernandez, da Venezuela, ambas por ippon. Na final, diante da cubana Idalys Ortiz, campeã olímpica e bi mundial, perdeu por ippon. Ainda assim, fez um balanço positivo da sua participação.

"Foi uma experiência diferente. Ela, por ser uma atleta muito experiente, com todos os títulos que ela já conquistou. Eu senti que eu posso chegar e vou treinar mais para que o resultado da próxima vez seja diferente", projetou a brasileira.

Eduardo Yudy estreou com vitória por wazari sobre o colombiano Pedro Castro, mas perdeu na sequência para o porto-riquenho Adrian Gandia, o que o forçou a disputar a repescagem. Aí, com vitórias por ippon e wazari, respectivamente, ele passou pelo norte-americano Jack Hatton e pelo salvadorenho Juan Turcios, garantindo o bronze.

Com esse desempenho, o Brasil fechou a sua participação nos eventos individuais com sete pódios, sendo dois ouros, três pratas e dois bronzes. Na sexta-feira, Jéssica Pereira (52kg) foi ouro, Daniel Cargnin (66kg) e Tamires Crude (57kg) levaram pratas e Alexia Castilhos (63kg) assegurou o bronze.

No domingo, será realizado a disputa por equipes mistas, que passará a fazer parte do programa olímpico a partir dos Jogos de Tóquio. Os brasileiros vão estrear no Pan-Americano contra o Peru e serão representados por Tamires Crude (57kg), Kamila Silva (57kg), Bruna Silva (70kg), Maria Portela (70kg), Beatriz Souza (+78kg), Jeferson Santos Jr (73kg), David Lima (73kg), Rafael Macedo (90kg), Gustavo Assis (90kg) e David Moura (+100kg).