Fratus faz 2º tempo do ano nos 50m e Brasil está definido para o Pan-Pacífico

21/04/2018 | 22:27



O Maria Lenk, o Troféu Brasil da natação, chegou ao fim na noite deste sábado com a conquista do título por equipes pelo Pinheiros, a definição da seleção brasileira para o Pan-Pacífico e, principalmente, o brilho de Bruno Fratus, que venceu a disputa dos 50 metros livre com o segundo melhor tempo da prova no do mundo em 2018.

Após se destacar nas eliminatórias e fazer o terceiro melhor tempo da temporada, com 21s76, no período da manhã, Fratus, do Minas, se saiu ainda melhor na sessão noturna ao ganhar a prova com a marca de 21s35, se classificando para a disputa do Pan-Pacífico.

"Não esperava nadar tão rápido assim. Só consegui encaixar meu treino no meio de fevereiro e, por isso, não achei que ia conseguir um tempo desse, mas isso mostra que a gente sempre precisa tentar. Agora é focar no Pan-Pacífico, que é a principal competição da temporada", disse, após o seu triunfo no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio.

Na disputa feminina dos 50m livre, Lorrane Ferreira venceu com o tempo de 24s94, fechando o evento com uma vantagem de 0s02 para Larissa Oliveira, a segunda colocada. E as duas nadadoras do Pinheiros se garantiram no Pan-Pacífico com essas marcas.

Ainda neste sábado, a disputa dos 200m peito foi vencida por Julia Sebastian, da Unisanta, com 2min27s29, e Caio Pumputis, do Pinheiros, com 2min11s78. Viviane Jungblut, do União, levou o ouro nos 800m livre, com 8min39s58, e Guilherme da Costa, do Pinheiros, triunfou nos 1.500m com 15min03s79. Já nas provas do revezamento 4x100m medley, o Pinheiros ganhou no feminino - 4min04s83 - e o Minas triunfou no masculino - 3min33s39.

Confira quais serão os representantes do Brasil no Pan-Pacífico:

Bruno Fratus - 50m livre

Leonardo de Deus - 200m borboleta

Fernando Scheffer - 200m livre

Vinicius Lanza - 200m medley

Guilherme Costa - 800m livre

Luiz Altamir - 200m borboleta

Brandonn Almeida - 400m medley

Gabriel Fantoni - 100m costas

Lorrane Ferreira - 50m livre

Larissa Oliveira - 50m livre

João Gomes Júnior - 100m peito

Leonardo Souza - 200m medley

Gabriel Santos - Revezamento 4x100m livre

Pedro Spajari - Revezamento 4x100m livre

Marco Antonio Junior - Revezamento 4x100m livre

Marcelo Chierighini - Revezamento 4x100m livre