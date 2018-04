Três suspeitos são presos após perseguição em shopping do Rio

21/04/2018 | 21:38



Três suspeitos foram presos neste sábado, 21, após uma perseguição policial com motos dentro do Fashion Mall, shopping de alto padrão em São Conrado, zona sul do Rio. Os suspeitos, dois homens e uma mulher, fugiram de uma abordagem policial, na Autoestrada Lagoa-Barra, principal via de ligação entre as zonas sul e oeste, que corta São Conrado, mesmo bairro onde fica a favela da Rocinha.

O "RJTV", da TV Globo, informou que policiais usaram motos para seguir os suspeitos, que, após baterem o carro, fugiram a pé e entraram no shopping center. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, os suspeitos atiraram contra os policiais que faziam a blitz. Após uma inspeção, uma granada foi encontrada no veículo dos suspeitos. Ainda conforme a PM, um quarto suspeito teria conseguido fugir.

Um vídeo postado na página do aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT) no Facebook mostra o momento em que o carro suspeito foge da abordagem policial. Dois policiais partem de moto na perseguição, conforme as imagens.