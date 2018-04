21/04/2018 | 21:35



O presidente Michel Temer lamentou a morte do cineasta Nelson Pereira dos Santos, por meio das redes sociais. "A cultura brasileira está de luto. Perdemos hoje um dos mais importantes e premiados cineastas do País, Nelson Pereira dos Santos. Ele levou para a tela as mais importantes obras da nossa literatura", disse o presidente, em seu twitter, ressaltando que "o seu cinema retratou fielmente o âmago do povo brasileiro".