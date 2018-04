Vacinação contra a gripe começa amanhã

Vanessa de Oliveira

22/04/2018 | 07:20



Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da região iniciam amanhã campanha de vacinação contra a gripe. Em três cidades (Santo André, São Bernardo e Diadema) a meta é imunizar 369.381 pessoas do grupo prioritário. As demais cidades não informaram. O ‘Dia D’ da mobilização nacional será em 12 de maio e a campanha terminará no dia 1º de junho.

Integram o público-alvo da ação pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de Saúde, professores das redes pública e privada, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul: A/H1N1; A/H3N2 e Influenza B.

O vírus H3N2 circulou com força nos Estados Unidos no início do ano, com 47 mil casos. “A previsão é a de que aqui esse mesmo vírus cause muitas infecções, por isso é importante que se vacine toda a população”, salienta o professor de infectologia da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Juvencio Duailibe Furtado.

No Brasil, em 2018, até 7 de abril, foram registrados 71 casos e 12 óbitos por A/H3N2. Em relação ao vírus A/H1N1, foram 116 casos e 16 mortes.

Já no Grande ABC, entre seis cidades (exceto Ribeirão Pires), foram contabilizados três registros de gripe H3N2 em Diadema, sete em Mauá e 41 notificados em São Bernardo, com dois óbitos. Também em 2017, o H1N1 contaminou sete pessoas em Santo André, com quatro mortes. Em São Bernardo, foram notificados três casos e, em Diadema, houve uma confirmação.

Além da imunização, Furtado ressalta os principais cuidados no dia a dia para evitar a transmissão das doenças. “Pessoas que utilizam transporte público e colocam as mãos sob superfícies têm de lavar as mãos”, alerta.

FEBRE AMARELA

Mesmo após o fim da campanha de vacinação contra a febre amarela, em 16 de março, a vacina continua a ser ofertada nas UBSs. Duas pessoas morreram ao contrair a doença na região: um morador de Santo André, que viajou para Atibaia; e outro de Ribeirão Pires, após ir para Mairiporã, ambos no Interior do Estado.