'O Diário ajudou a divulgar a cultura do crediário’

Soraia Abreu Pedrozo

do Diário do Grande ABC



22/04/2018 | 07:07



Apesar de manter 27% das ações da Via Varejo, Michael Klein não decide mais os rumos da Casas Bahia desde 2010, quando a associou ao Grupo Pão de Açúcar. No entanto, o DNA dos Klein segue no dia a dia da varejista por meio do crediário, que teve seu pai, Samuel, como pioneiro da modalidade. E, segundo ele, o Diário foi fundamental para divulgar essa cultura. “A maior parte dos consumidores vinha com o jornal dizendo: ‘Eu quero este produto, e é isso que posso pagar por mês, o que cabe no meu orçamento’. O Diário nos ajudou a vender.” Além disso, Klein atribui ao jornal parcela na expansão da Casas Bahia.

Michel Klein e o Diário

Nascido em 27 de novembro de 1950 na Alemanha, Michael Klein chegou a São Caetano prestes a completar 2 anos. À época, sequer imaginava o império que ajudaria seu pai a construir, a Casas Bahia. Filho orgulhoso, a reportagem publicada pelo Diário que mais o marcou foi quando Samuel Klein recebeu o título de cidadão são-caetanense, capa do jornal. Aos 67 anos, o primogênito, pai de sete filhos (Leandro, Natalie e Rafael, do primeiro casamento; Joseph, Benjamin, Emilie e Anna – com 1 ano e meio – do segundo), celebra o sucesso do Grupo CB. Disposição, portanto, não lhe falta – reforçada com 15 cafezinhos por dia.

O Diário completa, no dia 11 de maio, 60 anos. Ao longo dessas seis décadas, o senhor acredita que o jornal foi importante para o desenvolvimento da economia da região? E para a história da Casas Bahia, fundada por seu pai, Samuel Klein?

A família Klein veio para o Brasil e o primeiro lugar em que se instalou foi São Caetano. E nós tivemos a felicidade de ter aqui um jornal regional, que é o Diário, o jornal mais lido na região. Com isso, conseguimos expandir de São Caetano para Santo André, São Bernardo, Mauá etc. Nós sempre utilizamos a impressão de preços nos tabloides, por meio dos quais fazíamos a divulgação dos produtos. Além do próprio anúncio, eles vinham encartados no jornal.

Os anúncios da Casas Bahia, de fato, eram bem tradicionais no Diário, era como se fizessem parte do jornal...

Como tínhamos essa parceria constante, e muita gente vinha nos procurar com o Diário em mãos, isso nos ajudou a analisar onde estavam nossos clientes e a procurar cada vez mais filiais no Grande ABC, não só nas regiões centrais, mas nos bairros, e em outras cidades. Por exemplo, se vinha bastante gente do Rudge Ramos, em São Bernardo, isso sinalizava que o bairro tinha potencial para receber uma loja. Se vinha da Vila Luzita, pensávamos o mesmo.

As histórias da Casas Bahia e do Diário tiveram início quase que ao mesmo tempo, em 1952 e 1958, respectivamente. Talvez por isso, até se fundem.

Nós sempre tivemos carinho muito grande, porque o Diário é da nossa região, e demos a prioridade para desenvolver alguém local.

Qual a importância do jornalismo regional em sua opinião?

É o único que dá as particularidades do cotidiano da região. Com respeito aos grandes jornais, eles não vão dar ênfase ao Grande ABC como um jornal regional. E o pessoal da região quer saber o que se passa por aqui, o que está sendo feito. O que se passa na sua cidade e no seu entorno. Uma rua que foi asfaltada, a reforma em trecho da rodovia, evento num município.

Qual o maior legado que a família Klein deixou a região?

Percebemos que a maior parte dos crediaristas tinha de saber o que precisava ter para comprar seus bens. E na televisão você não consegue, num curto espaço de tempo, ter a fixação da quantidade de prestações e do preço. No jornal era muito mais simples porque é possível colocar todas as vantagens, o valor, em quantas vezes pode pagar. Isso passa a ser praticamente um documento. A maior parte dos consumidores vinha com o próprio jornal dizendo: ‘Eu quero este produto, e é isso que posso pagar por mês, que cabe no meu orçamento’. É diferente de ver um anúncio de 30 segundos na televisão. É muito rápido, e as pessoas não conseguem fixar o desejo do produto, mais o desejo da prestação, o valor à vista, a quantidade de parcelas. O Diário nos ajudou a vender e a divulgar a cultura do crediário.<EM>

O senhor se recorda quando se deu seu primeiro contato com o jornal?

Lembro a época em que isso aconteceu. Foi nos anos 1970, quando passamos a intensificar o relacionamento com o jornal. Foi quando veio até nós João Elias Sobral, que fez o contato com o Diário devido ao fato de termos acabado de adquirir uma rede andreense chamada Lojas Piratininga. Ele veio para a empresa e a Lojas Piratininga já tinha contato com o jornal. Por conta disso começamos relacionamento mais intensivo. Estamos falando de algo de 48 anos atrás.

Quando o Diário publicou a primeira reportagem sobre o senhor? Ou a Casas Bahia?

A que me marcou foi quando meu pai recebeu o título de cidadão são-caetanense. E o Diário fez uma boa reportagem com ele, pelo fato de ter se naturalizado brasileiro e escolhido o município para estabelecer seu negócio. Viramos capa do jornal, o que chamou muita atenção.

Moraram em São Caetano por quanto tempo?

Eu e meus pais moramos aqui de 1952 até 1963. Depois fomos para a Aclimação, em São Paulo. Meu pai queria um local que tivesse a facilidade de ir e vir para São Caetano rapidamente.

Por quê se mudaram?

Por causa das escolas. Para que estivéssemos estudando em escolas em São Paulo e nos preparássemos para a faculdade. Então meus pais optaram pela mudança.

O senhor tem alguma memória afetiva que remeta à região?

Sim, de quando morávamos na Rua 28 de Julho, no bairro Fundação. Eu estudava no Grupo Escolar Senador Flaquer, que existe até hoje. Eu e meu pai gostávamos de almoçar no restaurante Praiano, em São Bernardo, às sextas-feiras. Ele adorava frutos do mar.

O senhor começou a trabalhar com seu pai com que idade?

Aos 18 anos e um dia. No dia em que completei 18 anos, meu pai colocou na mesa duas chaves. Uma representava a intenção de ter um carro e, a outra, era da escrivaninha onde eu iria trabalhar. A palavra dele foi a seguinte: ‘Ou você pega as duas ou não pega nenhuma. Se quiser continuar só estudando, você não precisa de carro para ir para a escola. Mas se quiser trabalhar e estudar você merece ter um carro’.

O senhor nem hesitou...

Não! Peguei as duas chaves e fui para a Sandrecar, em Santo André, para comprar meu carro. Era um Corcel 1968.

Como primogênito, o senhor sentia a responsabilidade de fazer parte do negócio do seu pai?

Algo que, inclusive, está no livro dele (Samuel Klein e Casas Bahia – Uma Trajetória de Sucesso), se ele não tivesse o apoio dos quatro filhos, na época, ele não iria fazer a expansão da Casas Bahia porque não teria para quem dar continuidade. Vendo que tínhamos interesse, em 1970 compramos a primeira loja em São Paulo.

Mesmo após o crescimento exponencial do negócio, o senhor e seu pai optaram por manter a sede na cidade. Por quê?

Para nós, esta foi uma maneira de retribuir todo o carinho que a população do Grande ABC sempre dedicou a ele, então não vou dizer que 100%, mas mais de 90% das casas da região têm algum produto da Casas Bahia. As pessoas diziam: ‘Para que vou a São Paulo comprar se aqui tenho essa comodidade, e que entrega rápido, somos atendidos com atenção’. Para nós sempre ficou caracterizado assim. Pensamos da mesma maneira. Para que ir para São Paulo. Vamos ficar aqui, onde nos receberam de braços abertos. Viemos, imigrantes, em 1952. E nesta mesma década veio também a indústria automobilística. Na época, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, estabeleceu lei de incentivo para que o setor ficasse aqui no Grande ABC. Os trabalhadores eram clientes potenciais, com emprego garantido. O segmento cresceu e nós crescemos junto.

Mesmo após a associação da Casas Bahia com o Grupo Pão de Açúcar (em 2010, que originou a Via Varejo), o senhor também continuou aqui...

Temos mais bases fora de São Caetano, mas de qualquer maneira, aqui é onde a gente se sente bem. Conhecemos todas as pessoas, descemos na rua para tomar um café, no banco todos se cumprimentam, no Poupatempo, quando preciso tirar algum documento, ou renovar passaporte, sempre tem alguém que conta que tem algum parente que trabalhou na Casas Bahia, que tem uma história com a gente. Ficamos envolvidos com a cidade e com o Grande ABC, que faz parte da nossa vida. Temos negócios fora, mas privilegiamos estar na região.

Não há dúvida de que a Casas Bahia ajudou a projetar o nome de São Caetano País afora. Até a fábrica de Móveis Bartira, fornecedor exclusivo, permanece aqui...

Anteriormente, a fábrica estava em Ribeirão Pires. Depois precisou expandir, foi a Santo André e, diante da demanda crescente, veio a São Caetano. E lá se vão mais de 20 anos. A proximidade com a Casas Bahia contribuiu à mudança. Apesar de haver áreas mais baratas em outras localidades, a exemplo do Estado do Paraná, que concentra indústria moveleira, não compensava se instalar lá pelo que se gastaria com transporte. Então, apesar de a localização ser mais custosa, é muito bem situada. Se precisássemos ver algo na linha de montagem bastavam 400 metros para estar lá.

A logística da região ajuda? Porque também há um importante centro de distribuição da Casas Bahia em São Bernardo.

Sim, em frente à Volkswagen. Nós compramos o terreno da montadora. Aquela área era da Volkswagen Caminhões. Como o Grande ABC e a região Leste de São Paulo estão muito próximas, são áreas de divisa, estar na região era facilitador para fazer as entregas. Temos centros de distribuição no País inteiro, mas, para nós, sempre foi importante ter um centro de distribuição no Grande ABC. Também para levar produtos para a Baixada Santista era muito mais fácil. A expansão seguiu para o Litoral e para a Capital.

O início de sua trajetória profissional se deu com negócio popular, e, hoje, a atividade do Grupo CB – Capital Brasileiro, seu atual negócio, mira o mercado de luxo (aviação executiva e negócios imobiliários). Como foi essa transição?

O que procuramos no setor de aviação com a Icon (fruto de aquisição da Global Aviation em 2017) é fazer o seguinte: o mesmo tratamento que a Casas Bahia dedicava aos clientes, o atendimento, a prestação de serviço, levamos para a aviação. Na Casas Bahia, o cliente sempre tem razão. No CB também. Por exemplo, quando é feito fretamento. Isso não é considerado somente luxo, não. Na Casas Bahia, usávamos a aviação como ferramenta de trabalho, para visitar as lojas, para prospectar novos clientes, conhecer regiões e avaliar se valia a pena investir no local, ir a eventos. E esse mesmo conceito, da nossa experiência, estamos levando para a Icon, para que outras empresas possam usufruí-lo, de usar a aviação como ferramenta de trabalho. No ano passado, transportamos 16 mil pessoas. Foram 6.000 horas de voo.

E no setor imobiliário?

Boa parte das lojas da Casas Bahia era nossa. Então, quando fizemos a associação das 550 filiais, tínhamos 300 imóveis próprios já alugados. O novo sócio não quis ficar com a parte imobiliária e passou a alugar nossos imóveis. Depois, passamos a expandir e, de 2010 para cá, já aumentamos em 130 imóveis.

Nesses dois ramos de atuação, o Grande ABC ainda faz parte da carteira de clientes?

Sim. Vou dar como exemplo um CD que tínhamos em Santo André. A atual gestão da Via Varejo resolveu devolver o imóvel. Nós então alugamos o espaço para a Pirelli. O que foi muito bom, porque o estoque ficou dentro do município.

O senhor ainda é integrante do conselho da Via Varejo – que também manteve a sede em São Caetano – e detentor de 27% das ações da companhia. Há alguma chance de voltar a tomar a frente do negócio (à venda desde o fim de 2016)?

Acho que podemos ajudar a Via Varejo sendo um acionista relevante e membro do conselho para ajudar a dar as diretrizes. Para assumirmos a execução, acho muito improvável. Estou sendo transparente. Não quero criar especulação com isso. Mas, de qualquer maneira, nossa colaboração sempre será via conselho de administração. Para assumir a parte executiva e tocar de novo as lojas não vejo essa possibilidade.