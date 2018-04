Cacá Bueno conquista a pole da etapa do Velopark em treino caótico

21/04/2018 | 20:52



Em treino classificatório paralisado por duas horas em razão da forte chuva que ameaçou a segurança dos pilotos, Cacá Bueno foi o mais rápido em todas as fases da sessão e faturou a pole da terceira etapa da temporada 2018 Stock Car, no Velopark. Foi a sexta pole do piloto no autódromo de Nova Santa Rita, no interior do Rio Grande do Sul.

O bom resultado tem um gosto especial a Cacá Bueno, que fez o tempo de 1min02s888, pois foi esta sua primeira pole na equipe Cimed Racing, que defende desde o ano passado. "Dá um gosto especial porque tivemos um ano difícil em 2017, e a equipe tem trabalhado muito para reverter este quadro. Ainda não é nada, tem amanhã com as corridas. Mas estamos voltando a ser competitivos, estamos chegando lá. O carro está cada vez melhor e especialmente na chuva ele tem se portado muito bem", disse Cacá.

Allam Khodair, com o carro da Blau Motorsport, cravou o tempo de 1min03s386 e chegou na segunda posição, fechando a primeira fila do grid. Na sequência, apareceram Lucas Foresti e Valdeno Brito, que chegaram na terceira e quarta colocações, com os tempos de 1min03s405 e 1min03s710, respectivamente. Mas como Valdeno foi punido pela organização, largará em último, com Ricardo Zonta tendo herdado o quarto lugar.

Átila Abreu, Julio Campos, Felipe Lapenna, Denis Navarro, Sérgio Jimenez e Rubens Barrichello fecharam os dez primeiros lugares do grid após uma sessão que durou bem mais do que a hora programada devido à forte chuva que caiu no traçado gaúcho. A direção da prova interrompeu o treino antes da realização do Q2.

Depois de duas horas parados, os carros só voltaram à pista para os seis minutos finais por volta das 15h40. Cacá comandou a disputa até o final. Assim, o pentacampeão da Stock Car faturou o primeiro lugar. "O classificatório hoje foi um pouco confuso, com muita chuva, mas o resultado da pole acaba sendo justo, já que lideramos as três etapas do treino", afirmou o piloto mais rápido deste sábado.

A primeira corrida do domingo tem largada prevista para 12h25 e a segunda prova da etapa do Velopark está prevista para começar às 13h35.