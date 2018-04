Leandro Damião treina e pode ser novidade do Inter contra o Palmeiras

21/04/2018 | 20:03



Afastado dos gramados há dois meses, o centroavante Leandro Damião treinou neste sábado no CT do São Paulo, na Barra Funda, e pode ser a novidade do Internacional diante do Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Damião está livre de um problema na coluna cervical que o deixou de fora dos jogos importantes do time gaúcho neste ano. Ele não esteve, por exemplo, na derrota para o Vitória que culminou com a eliminação na Copa do Brasil.

Outro reforço para o técnico Odair Hellmann é o zagueiro Rodrigo Silva, que se recuperou de dores no púbis que o deixaram fora de combate desde o dia 4 de fevereiro. Pelo longo tempo de recuperação, os dois devem começar no banco de reservas.

Por outro lado, o técnico do time gaúcho não terá Fabiano e Rodrigo Moledo. O lateral pertence ao Palmeiras e está impedido de jogar por uma cláusula no contrato e o zagueiro está vetado por conta de dores musculares na coxa esquerda. Edenílson deve jogar na direita e Klaus na zaga, ao lado de Cuesta.

A escalação de D'Alessandro é uma incógnita. O argentino deixou o campo na derrota para o Vitória, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, com dores no adutor da coxa esquerda e pode ser preservado. Se não jogar, Camilo deve entrar em seu lugar.

O Internacional se apega em fazer uma boa campanha no Brasileirão para salvar o ano. Na estreia, venceu o Bahia por 2 a 0, com dois gols do argentino Nico López, e tenta o segundo triunfo no torneio nacional para diminuir a desconfiança e a pressão sobre o time, eliminado na quinta-feira da Copa do Brasil.