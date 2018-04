'Se eu não lacrar hoje, lacro da próxima vez', diz Anitta na SPFW

21/04/2018 | 19:39



Sem modéstia e com aquela segurança digna de Susana Vieira, Anitta não esboçava tensão pré-estreia numa passarela de moda.

"Tô supertranquila. Se eu não lacrar hoje, lacro da próxima vez", disse no backstage, prevendo que a participação no desfile da Água de Coco deve ser a primeira de algumas nas passarelas da moda. "Apesar de não acompanhar muito os desfiles, sou eu quem escolho todos os meus looks", completou.