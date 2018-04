Polícia Militar da região atua com metade do efetivo ideal

Vanessa de Oliveira

do Diário do Grande ABC



22/04/2018 | 07:08



O Grande ABC conta com metade do efetivo de PMs (Policiais Militares) considerado ideal pela ONU (Organização das Nações Unidas). A entidade internacional preconiza a existência de um agente para cada grupo de 250 indivíduos, no entanto, entre as sete cidades, a proporção é de um PM para 482 habitantes.

De acordo com o apurado pelo Diário, as sete cidades, que somam 2,7 milhões de moradores, contam com efetivo de 5.600 PMs distribuídos em seis batalhões, 19 companhias e um destacamento da Polícia Militar em Rio Grande da Serra.

Diante do cenário, a responsabilidade sobre a Segurança Pública, cuja Constituição determina que é dever do Estado oferecê-la, tem ficado cada vez mais dividida com municípios, por meio da atuação das GCMs (Guardas Civis Municipais – cujo efetivo na região é de 2.482 agentes, conforme a Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil.

Desde 2014, quando a Lei federal 13.022 deu à GCM direito ao porte de arma de fogo, mantendo a incumbência de proteção à vida e ao patrimônio público, o discurso de integração das forças policiais tem sido cada vez mais comum. O problema, entretanto, esbarra na falta de investimento necessário para a atuação das duas corporações.

O coordenador do Observatório de Segurança Pública da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) David Siena explica que é tendência mundial a maior participação da municipalidade na área, mas ressalta o problema de municípios gastarem seus recursos para sustentar o serviço do Estado. “É uma disfunção que poderia ser corrigida.”

Prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Orlando Morando (PSDB) destaca a necessidade de o Estado estar mais presente na questão da Segurança pública. Durante cerimônia de entrega de viaturas para a GCM do município na sexta-feira – investimento de R$ 2 milhões –, o chefe do Executivo destacou a autorização de concurso público para contratação de 100 guardas. Com isso, o município passará a ter 924 agentes, o maior contingente da região. “O município faz mais Segurança pública do que aquilo que está na Constituição. A gente está disposto a ajudar, mas o Estado precisa ser mais presente no combate à violência”, cobra.

Além disso, recursos municipais que poderiam ser aplicados no reforço da GCM muitas vezes são empenhados no custeio de prédios para as forças de Segurança estaduais. Em São Bernardo, por exemplo, o gasto com aluguel e despesas entre PM e Corpo de Bombeiros é de R$ 1,5 milhão por mês.

Em Santo André, a construção de sede para 3ª Companhia do 41º Batalhão da PM, na Vila Homero Thon, será feita pela administração municipal, que busca PPP (Parceria Público-Privada) para o projeto. A Prefeitura cedeu terreno de R$ 3,9 milhões para o Estado para a obra.

ESTADO

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou, por meio de nota, que o Estado conta com efetivo de 85.562 policiais militares. “O policiamento ostensivo e preventivo realizado, aliado às ações da Polícia Civil, conseguiram com que a Região Metropolitana reduzisse os homicídios dolosos em 22% e os roubos em geral em 8% nos primeiros dois meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado”, destacou.

Integração é necessária, mas com recursos

Para especialistas ouvidos pelo Diário, é preciso que as forças de Segurança pública estejam cada vez mais integradas, assim como os investimentos necessários para sua atuação. “Para que haja integração, otimização de esforços e recursos, é necessária reforma do sistema de Segurança pública, onde se possa integrar as polícias nos diferentes níveis”, diz o especialista em gestão e Segurança pública Newton de Oliveira, docente da Mackenzie Rio de Janeiro. “(Do contrário) Estaremos sob a pena de ter sempre ações desconectadas. E quem sofre com isso é a população.”

Para o especialista em Segurança Pública coronel José Vicente da Silva Filho, “a colaboração entre União, Estados e municípios é necessária. “Algumas cidades mais problemáticas podem fazer parcerias e discutir planos de Segurança para o município, com o papel definido do Estado e das prefeituras.”

Entre as ações em conjunto na região estão as operações que visam coibir a criminalidade e parceria para a Atividade Delegada em São Caetano (programa que autoriza que PMs desempenhem suas funções nos dias de folgas, sendo remunerados por este serviço durante três anos pelo Estado).