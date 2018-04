Guarani supera o Sampaio Corrêa e vence a primeira na Série B

21/04/2018 | 19:02



O Guarani se recuperou da derrota sofrida no último minuto na semana passada contra o Fortaleza ao vencer o Sampaio Corrêa pelo placar de 2 a 0, em partida realizada neste sábado, no estádio Brinco de Ouro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Guarani soma os seus primeiros pontos na tabela de classificação, mesma pontuação do Sampaio Corrêa, que começou o torneio vencendo o Coritiba, considerado um dos candidatos ao acesso, por 2 a 0.

O jogo começou com uma infelicidade. Após uma dividida com William, Marcílio ficou caído no gramado e precisou ser substituído logo aos dois minutos de jogo. O corte foi profundo e ele levou pontos no supercílio.

Após o susto, o Sampaio Corrêa cresceu no jogo e desperdiçou boas oportunidades de abrir o placar como na tentativa de Marlon, que exigiu uma grande defesa do goleiro Bruno Brígido.

O time paulista assustou apenas nos minutos finais. Denner ficou com a bola, após falha de Bruno Moura e acertou a trave. O próprio Denner não perdoou no lance seguinte. Ele recebeu cruzamento de Rondinelly, furou no primeiro chute, mas se recuperou no segundo para marcar.

A situação do Guarani ficou ainda melhor no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, Kaike derrubou Lenon, levou o segundo amarelo e acabou expulso, deixando o Sampaio com dez jogadores em campo.

Com superioridade numérica, o Guarani optou por não correr riscos e apenas administrou a partida para assegurar a vitória. No entanto, contou com o talento de Guilherme para fazer o segundo aos 44 minutos. Em sua estreia pelo clube campineiro, o meia partiu para cima da defesa rival e acertou um bonito chute.

O time maranhense, por sua vez, só teve a opção de tentar surpreender nos contra-ataques, mas não conseguiu passar pela forte marcação do Guarani. E após o segundo gol não esboçou reação.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Atlético Goianiense na terça-feira, às 19h15, no Estádio Olímpico, em Goiânia. O Sampaio joga apenas no sábado, às 16h30, contra o Vila Nova, no Serra Dourada, também em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

GUARANI - Bruno Brígido; Lenon, Anderson Jesus, Philipe Maia e Marcílio (Kevin); Baraka, Ricardinho, Denner e Rondinelly (Guilherme); Bruno Nazário e Caíque (Pedro Bortoluzo). Técnico: Umberto Louzer.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura (Diego Silva), Maracás, Joécio e Kaike; Silva, William, Marlon e Danielzinho (João Vitor); Bruninho (Carlão) e Uilliam. Técnico: Francisco Diá.

GOLS - Denner, aos 48 minutos do primeiro tempo. Guilherme, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

CARTÕES AMARELOS - Rondinelly, Lenon e Phillipe Maia (Guarani); Uilliam e Silva (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Kaike (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 50.342,00.

PÚBLICO - 4.644 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).