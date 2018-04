Temer já está no Palácio do Jaburu, em Brasília

21/04/2018 | 18:24



O presidente Michel Temer já está no Palácio do Jaburu, sua residência oficial, em Brasília. Temer viajou na sexta-feira, 20, para São Paulo e, de lá para cá, reuniu-se com pelos menos três pré-candidatos ao governo de São Paulo.

O presidente esteve com o ex-prefeito da capital João Doria, do PSDB; com Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), do MDB; e com o atual governador do Estado, Márcio França, do PSB. O presidente pousou em Brasília pouco depois das 17 horas.

A agenda do presidente não prevê novos compromissos para este sábado ou amanhã, embora todos os domingos, no final da tarde, Temer costume se reunir com os seus principais auxiliares, para discutir as pautas da semana.