Milan perde para lanterna Benevento e amarga 6º tropeço seguido no Italiano

21/04/2018 | 18:25



Prestes a ser rebaixado, o Benevento se mostrou uma "pedra no sapato" do Milan nesta temporada. Depois de beliscar um ponto no primeiro turno, no final do ano passado, o lanterna da competição derrotou o Milan por 1 a 0, em pleno San Siro, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

O gol solitário da partida que deu a vitória ao Benevento - apenas a quinta da equipe em todo o torneio - foi marcado pelo centroavante Pietro Iemmello, na primeira etapa. No final do segundo tempo, o time visitante conseguiu segurar a vantagem mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Diabate aos 35 minutos.

Dessa forma, o time conquistou quatro dos seus 17 pontos na competição contra o Milan, mas o triunfo não representa sequer um sopro de esperança, pois o time apenas adiou o rebaixamento, que poderia ter sido decretado neste sábado, com quatro rodadas de antecedência, caso não a vitória não viesse. O Benevento está a 12 pontos do SPAL, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Milan, por sua vez, parou na sexta posição, com 56 pontos, já amarga seis jogos consecutivos sem vitória no torneio e está a dez pontos da Lazio, quarta colocada e que abre a zona de classificação à Liga dos Campeões. Para piorar, o time do técnico Gennaro Gattuso pode perder o sexto lugar e sair da zona que dá vaga à Liga Europa caso a Atalanta vença o Torino no domingo.

Além deste jogo, a rodada do domingo tem mais cinco partidas. Destaque para o grande duelo em Turim entre Juventus e Napoli, que brigam pelo título e estão separados por quatro pontos, com a equipe da casa na frente.