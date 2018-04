FMI manterá medidas para alcançar crescimento sustentável

21/04/2018 | 17:10



O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse neste sábado, 21, que a acomodação monetária deve continuar onde a inflação continua fraca e ser gradualmente retirada onde a inflação parece destinada a retornar às metas do banco central. "Continuaremos a usar todas as ferramentas de políticas para alcançar um crescimento forte, sustentável, equilibrado, inclusivo e rico em empregos", de acordo com o comunicado de encerramento da reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial, em Washington.

O FMI destacou que os fundamentos sólidos, políticas sólidas e um sistema monetário internacional resiliente são essenciais para a estabilidade das taxas de câmbio, contribuindo para um crescimento e investimento forte e sustentável. "Taxas de câmbio flexíveis, quando viáveis, podem servir como amortecedores. Reconhecemos que a volatilidade excessiva ou movimentos desordenados nas taxas de câmbio podem ter implicações adversas para a estabilidade econômica e financeira", pontuou.

Em relação ao crescimento global, o FMI salientou que a expansão se fortaleceu ainda mais e está cada vez mais amplo, impulsionado por uma forte recuperação do investimento e do comércio. Além disso, assegurou que os riscos estão amplamente equilibrados no curto prazo e que permanecem inclinados para baixo.

Por outro lado, "o aumento das vulnerabilidades financeiras, o aumento das tensões comerciais e geopolíticas e a dívida global historicamente alta ameaçam as perspectivas de crescimento global", apontou o comunicado.

Sobre uma reforma no setor financeiro global, o FMI ressaltou a importância de uma implementação e finalização completa e consistente o mais rápido possível para fortalecer ainda mais a resiliência do setor.