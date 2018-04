Irmão de Avicii viaja a Oman em busca de respostas sobre a morte do DJ

21/04/2018 | 16:11



O produtor musical e DJ Avicii, nos deixou nesta sexta-feira, dia 20, e a causa de sua morte ainda não está clara para ninguém.

Segundo o site TMZ, o irmão mais velho do DJ, David Bergling, viajou para a cidade de Muscat, em Oman, em busca de respostas para o ocorrido. Avicii foi encontrado morto em um resort onde estava passando as férias.

David pretende investigar quais locais exatos seu irmão e um pequeno grupo de amigos frequentaram nos dias anteriores a sua morte.

No Instagram, o resort Muscat Hill publicou uma nota dizendo que não podem dar detalhes sobre a morte do DJ, mas que durante sua estadia ele foi extremamente simpático com todos os funcionários e hóspedes. Além disso, foi dito que ele estava bem humorado e aproveitando suas férias.

Cerca de uma semana antes de sua morte, Avicii posou para diversas fotos com fãs no resort, onde ele aparentava estar bem e saudável.