Reus marca 2, Borussia Dortmund goleia o Leverkusen e assume 3º lugar no Alemão

21/04/2018 | 16:04



Com uma atuação decisiva de Marco Reus, o Borussia Dortmund goleou o Bayer Leverkusen por 4 a 0 no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão, em um confronto direto entre dois times que estão na briga para assegurar classificação à Liga dos Campeões da Europa.

Com a contundente vitória, a equipe da casa pulou da quarta para a terceira posição, com 54 pontos, e ultrapassou o próprio Leverkusen, que caiu para a quarta colocação, com 51. Para completar, garantiu cinco pontos de vantagem sobre o Hoffenheim, primeiro time fora do grupo que garante vaga na próxima edição da competição continental e que horas mais cedo goleou o RB Leipzig por 5 a 2, fora de casa.

Desta forma, na briga mais importante da reta final do torneio, já que o título, mais uma vez, foi garantido com antecedência pelo Bayern de Munique, o Borussia Dortmund ganha fôlego e fica perto de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Neste ano, teve desempenho muito abaixo do esperado e, em um grupo com Real Madrid e Tottenham como principais rivais, se despediu na primeira fase, com dois pontos e sem sequer uma vitória.

O grande nome da partida deste sábado foi o meia Marco Reus. Após ver o companheiro Sancho abrir o placar no primeiro tempo, perdeu um pênalti no início da segunda etapa, mas se redimiu e comandou a grande vitória com dois gols. O outro gol do time do técnico Peter Stoeger foi marcado pelo atacante Philipp.

A excelente atuação faz com que Reus ganhe fôlego para brigar para estar na lista final da Alemanha para a Copa do Mundo da Rússia. O jogador conviveu com sérias lesões nas últimas temporadas e vê seu sonho de jogar um Mundial voltar a ficar mais próximo com os gols e o rendimento de destaque.

Recém-chegado ao time alemão, o jovem Sancho também chamou a atenção positivamente na partida. Além do gol, deu duas assistência para Reus e infernizou a defesa adversária ao lado de Reus e Götze, este autor do outro passe para o gol de Reus.

Na próxima rodada, a antepenúltima do torneio, o Borussia Dortmund visita o Werder Bremen no dia 29 de abril para manter a boa fase, e o Bayer Leverkusen tenta a reabilitação em casa diante do Stuttgart no dia 28.

A 31ª rodada do Alemão termina neste domingo, com mais dois jogos. Na luta contra o rebaixamento, o Mainz visita o Augsburg na WWK Arena, enquanto o vice-líder Schalke 04 mede forças com o lanterna Colônia, também como visitante.