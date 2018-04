Namorada publica homenagem a DJ Avicii em redes sociais

21/04/2018 | 14:59



Emily Goldberg publicou uma emocionada homenagem ao namorado, o DJ Avicii, encontrado morto na última sexta-feira, 20, durante uma viagem ao Omã.

"'Vamos, querida, não desista de nós. Me escolha e eu te mostrarei o amor'. Essa é a letra de uma música que Tim escreveu para mim. Eu queria que eu pudesse ter vivido para ela. Nos dois anos que estivemos juntos, ele foi meu confidente mais próximo e meu melhor amigo", escreveu.

Em seguida, Emily falou sobre como será difícil saber que nunca mais verá o rosto do DJ, e agradeceu os pensamentos e textos enviados a ela por conta da perda.

"Me acorde quando tudo tiver acabado, porque eu não quero que isso seja real. Descanse em paz, Avicii", concluiu, citando um trecho da música Wake Me Up, maior sucesso do DJ, em parceria com o cantor Aloe Blacc.

Em seguida, Emily compartilhou o trecho de uma de suas últimas conversas com o músico.

O cantor já havia passado por problemas de saúde, retirando seu apêndice e vesícula biliar, e chegou a cancelar uma turnê e até mesmo anunciar aposentadoria.