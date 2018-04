Valencia cede empate ao Celta e perde chance de alcançar Real Madrid no Espanhol

21/04/2018 | 14:25



O Valencia chegou a abrir o placar no segundo tempo, mas cedeu o empate por 1 a 1 com o Celta, neste sábado, em Vigo, e desperdiçou uma boa oportunidade de alcançar o Real Madrid na terceira posição do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time seguiu em quarto lugar, agora com 66 pontos, dois atrás da equipe comandada por Zinedine Zidane, que só fará a sua partida desta 34ª rodada no dia 9 de maio, contra o Sevilla, fora de casa.

Neste confronto de sábado, Santi Mina, ex-jogador do Celta, marcou para o time valenciano aos 14 minutos da etapa final. Pouco depois, porém, o uruguaio Maximiliano Gomez deixou tudo igual e fez o seu time chegar aos 45 pontos na décima posição.

O Real não jogará neste final de semana pelo Espanhol pelo fato de que o Sevilla disputará neste sábado a decisão da Copa do Rei contra o Barcelona. Assim, o seu duelo desta rodada precisou ser reagendado para daqui mais de duas semanas.

Após este empate em Vigo, o Valencia enfrentará o Eibar, em casa, no dia 29 de abril, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. No dia anterior, o Celta vai encarar o Villarreal como visitante.

No outro único confronto realizado neste sábado pelo Espanhol, o Getafe venceu o Eibar por 1 a 0, no campo do adversário, com um gol do uruguaio Mathias Olivera. O resultado fez os visitantes chegarem aos 48 pontos e assumirem a oitava posição, se aproximando um pouco mais da zona de classificação à Liga Europa, hoje fechada pelo Villarreal, sexto colocado, com 51 pontos. O Sevilla, também com 48, é o sétimo na tabela.

O Eibar, por sua vez, estacionou nos 43 pontos, ocupa apenas a 12ª posição e se viu ainda mais distante de poder sonhar com a conquista de uma vaga na Liga Europa, o que já podia ser considerado um objeto bem improvável, já que terá apenas mais 12 pontos para disputar nos últimos quatro confrontos de sua campanha.

O Campeonato Espanhol seguirá neste domingo com mais quatro partidas. Em uma deles, o Atlético de Madrid enfrentará o Betis, em casa, com a missão de vencer para se consolidar na vice-liderança e reduzir para nove pontos a vantagem do líder Barcelona, que só jogará por esta 34ª rodada no dia 9 de maio, contra o Villarreal, por causa de sua participação na decisão da Copa do Rei.