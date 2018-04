Inspirado por clipe de Ariana Grande, ex-astro de Glee assume homossexualidade

21/04/2018 | 14:11



Kevin Mchale já estava levantando suspeitas de seus fãs quanto a sua sexualidade por ter publicado uma foto deitado ao lado de um homem.

O ator então decidiu se assumir publicamente, e a forma como ele fez isso foi inusitada, falando do novo clipe de Ariana Grande, da música No Tears Left to Cry!

Em seu Twitter, Kevin escreveu: No Tears Left to Cry é mais gay que eu, e eu ACEITO isso. Obrigado Ariana Grande.