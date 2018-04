Gleici e Wagner assumem namoro fora da casa! Confira o que os outros brothers têm feito após o programa

21/04/2018 | 13:11



A mais nova campeã do BBB está curtindo muito seus primeiros dias fora da casa! Em seu Instagram, ela publicou uma foto fofa ao lado de Wagner, com quem ela se envolveu durante o reality. O clique foi tirado durante a participação dos brothers no programa Rede BBB, onde eles trocaram muitos beijos e demonstraram que ficarão juntos.

Em um clique ao lado de Gleici, Wagner escreveu: Vamos viver nossos sonhos. Quem torcia pelo casal, já pode comemorar.

Nayara resolveu publicar em seu Instagram uma foto ao lado de Diego, Caruso, Wagner e Viegas e escreveu: Intensivão da discórdia na Maratona Rede BBB = quando o tal ranço fica só para os telespectadores mais afoitos e nós mesmos, os jogadores, já nem nos lembramos mais de qualquer desavença, rs! Vida segue pra gente! E para vocês?!? A jornalista se referiu ao fato de o público achar que ainda existem só desavenças entre os participantes mesmo após o jogo, e quis mostrar que não guarda mágoas e o clima agora é de amizade!

Ayrton e Kaysar se desentenderam durante o programa Rede BBB e apesar de nenhum dos dois ter se manifestado, a conta de Kaysar no Twitter alfinetou o carioca: Se eu fosse o Kaysar eu debochava mil vezes mais sabia? Pois a partir do momento que alguém fala por trás de mim e eu nem se quer falo um A da pessoa, eu posso fazer o que quiser mesmo! Eu hein

Kaysar posou ao lado de Renata Ceribelli nos Estudios Globo. A apresentadora publicou o clique em seu Instagram, e elogiando o ex-BBB: Muito doce o Kaysar.