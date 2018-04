Bruna Linzmeyer e a namorada trocam beijos em praia no Rio

21/04/2018 | 13:11



A atriz Bruna Linzmeyer e a namorada, Priscila Visman, curtiram a manhã de sábado, dia 21, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As duas foram clicadas aproveitando o sol e trocando beijos.

As duas trocaram beijos à beira-mar, e estavam com biquínis parecidos. Bruna com uma versão preta e Priscila com uma rosa.

Elas apareceram sorrindo e brincado, antes de tomarem um belo banho de sol e de mar, é claro.

Depois, as duas foram clicadas deixando a praia, com as cangas enroladas na cintura.