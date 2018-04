Ariana Grande faz aparição surpresa e canta no Coachella!

21/04/2018 | 13:11



Ariana Grande fez uma aparição surpresa no final da primeira noite do Coachella, nesta sexta-feira, dia 20!

A cantora surpreendeu os fãs ao entrar no palco durante o show de Kygo, uma das atrações principais da noite. Ariana cantou pela primeira vez ao vivo a música No Tears Left to Cry, cujo clipe foi lançado recentemente.

Em seu Instagram, Ariana comemorou a performance e agradeceu ao Kygo por tê-la recebido durante seu show.