Deborah Secco relembra antingos relacionamentos e compara com momento atual: - Não vou me dar a chance de trair

21/04/2018 | 12:11



Deborah Secco promete surpreender o público com uma grande vilã na próxima novela das nove horas da Globo, Segundo Sol, que substituirá O Outro Lado do Paraíso. Na trama de João Emanuel Carneiro, a personagem de Deborah é namorada de Beto Falcão, papel de Emílio Dantas, e tem um caso com o irmão dele Remy, a quem Vladimir Britcha dá vida. A atriz, que já confessou ter traído no passado, não fugiu do tema polêmico infidelidade durante encontro com a imprensa na última sexta-feira, dia 20.

Casada com o ator Hugo Moura e mãe de Maria Flor, agora com dois anos de idade, ela desabafou sobre antigos erros.

- Que bom que Deus me deu a chance de ter um marido, que eu não vou trair, porque não vou me dar a chance de trair ou de errar com ele. O que a gente tem em jogo hoje é muito mais valioso. A gente tem que ter a maturidade de assumir que errou e eu errei sim, por que até então eu não tinha conseguido uma relação verdadeira.

Em tom bem humorado, Deborah falou também que se inspirou na cantora Ivete Sangalo para compor o visual de sua personagem.

- Na primeira fase da novela, ela tem um cabelo mais cacheado e na segunda fase tem essa coisa meio Kim Kardashian. Eu me inspirei em Ivete Sangalo porque acho que toda baiana quer ser Ivete Sangalo, esse cabelo liso, grande. Ela é minha musa inspiradora. Karola é mais perua que Ivete, mas estou tentando, brincou a atriz.

E ela ainda dianta um pouco mais da personagem:

- Na primeira fase ela é meio periguete. Na segunda está realmente muito rica, por cima, com jóias e bem perua.

A vida abastada de Karola dá direito a uma cobertura no Corredor da Vitória, área nobre de Salvador:

- Ela é uma mulher ambiciosa, o apartamento dela é um estúdio inteiro. É a casa da Ivete Sangalo, riu Deborah, que completou:

- O prédio de Karola é na mesma rua que de Ivete e ela brinca que é vizinha de Ivete, adiantou a atriz.

Sobra a expectativa de viver uma grande vilã, a atriz falou que está tentando se cobrar menos hoje em dia:

- Se tudo der errado daqui por diante, mesmo assim serei uma vencedora. Já realizei muitos dos meus sonhos. Quando eu era menina, eu sonhava em aparecer na novela das oito e o meu nome aparecer primeiro do que todo mundo. Eu já sou grata a tudo que eu já fiz, comemora.

Nos bastidores das gravações, aliás, muito se comentou sobre a boa forma da mais nova vilã do horário nobre. Mas ela jura que não se esforça muito para manter o corpo escultural.

- Não estou fazendo dieta nenhuma, muito pelo contrário, estou comendo muito. Voltei a malhar por causa da Maria. Estava sem fôlego para brincar com ela e realmente agora estou bem melhor. Malho duas a três vezes por semana.