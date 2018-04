Rebeldes sírios deixam mais três cidades e governo assume regiões

21/04/2018 | 11:39



Rebeldes na Síria começaram a deixar três cidades na região oriental de Qalamoun, no campo de Damasco, informou a mídia estatal do país.

De acordo com a TV Al-Ikhbariya, vários ônibus deixaram as cidades de Ruhaiba, Jayroud e

al-Nasriya levando centenas de rebeldes e suas famílias para um território oposto no norte da Síria.

A TV afirmou que cerca de 3.200 rebeldes deixaram as três cidades neste sábado e que as saídas continuarão pelos próximos três dias. Forças do governo sírio devem assumir as cidades.

Essas saídas são as últimas de uma série de transferências da população ao redor da Capital síria, que deslocou mais de 60 mil pessoas, uma vez que o governo tem retomado o controle. Fonte: Associated Press