Obituário - 21 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/04/2018 | 11:38



Santo André

Gabriela Pereira da Silva, 90. Natural de Raul Soares (MG). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cacilda Manzatto Mathias, 87. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Martires Sanches Dias, 82. Natural de Herculândia (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Dia 19. Cemitério Municipal de Hrculândia (SP).

Dalvina Jacob Piovesan, 80. Natural de Morro Agudo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Crematório Jardim da Colina.

Francisco Bernal Malimpensa, 70. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Margarida Helena Nogueira, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Edinaldo Pereira dos Santos, 27. Natural de Boa Nova (BA). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Autônomo. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Caio da Costa Martins, 23. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Ajudante geral. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hugo Joshua Mattos Aquino, 7. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Henrique Decome, 97. Natural de Amparo (SP). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonia Barbeiro Rocha, 88. Natural de Glicério (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Victor Seravalli, 84. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Walter Ajalla, 81. Natural de Dourados (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Walter de Oliveira, 80. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Orides Martins de Sá, 79. Natural de Potirendaba (SP). Residia no Parque Veneza, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Ana Beti Vieira Gomes, 76. Natural de Diamantina (MG). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião Rodrigues Torres, 68. Natural de São Benedito do Sul (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Antonio Simão Neto, 69. Natural de Serra Talhada (PE). Residia no Jardim Lago Azul, em São Bernardo. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Paulo Luiz Costa, 68. Natural de Santa Mariana (PR). Residia em São Paulo (SP). Dia 18, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Diadema

Carolina Pereira Paiva, 94. Natural de Pacujá (CE). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Josefa Gomes Silva, 86. Natural de Pindoba (AL). Residia no Jardim São Vicente. Dia 16. Cemitério Municipal.

Maria Apparecida Borlone, 83. Natural de Guaratinguetá (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Maria Josefa de Lima, 75. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Nilza Maria Vieira Pereira, 61. Natural de São Manuel (SP). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Gilberto Farias Barbosa, 38. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Fábio Marcelo Martins de Carvalho, 19. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Mauá

Altamir Alves Dias, 77. Natural de Tianguá (CE). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Irenete Faria, 75. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Itapark Velho, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Cleide Jacira Coppini Alesina, 73. Natural de Mauá. Residia na Vila Teller. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Lúcia Souza Correia, 67. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Pedro Noguti, 66. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Botafogo (RJ). Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Emídio da Silva, 53. Natural de Ubá (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Dijalva Antonia da Silva, 53. Natural de Inajá (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Marco Antonio de Oliveira, 47. Natural de Cambuí (MG). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Vigilante. Dia 20. Cemitério Municipal.