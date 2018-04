Salah marca e iguala recorde no Inglês, mas Liverpool leva 2 no fim e só empata

21/04/2018 | 11:12



Em excelente fase, Mohamed Salah fez história neste sábado ao marcar o seu 31º gol nesta edição do Campeonato Inglês e se igualar a Luis Suárez, Cristiano Ronaldo e Alan Shearer como maiores artilheiros de uma única edição da competição. Porém, o goleador egípcio e o Liverpool terminaram o duelo com o lanterna West Bromwich de forma amarga após o time da casa marcar dois gols no fim e garantir um empate por 2 a 2 nesta partida válida pela 35ª rodada do torneio nacional.

Ex-atacante da seleção inglesa, Shearer atingiu esta marca com a camisa do Blackburn Rovers na temporada 1995/1996 da Premier League, enquanto o português contabilizou este mesmo número de gols pelo Manchester United na jornada 2007/2008 do torneio nacional e o goleador uruguaio balançou as redes 31 vezes justamente pelo Liverpool na edição 2013/2014.

O time comandado por Jürgen Klopp, entretanto, não conseguiu sustentar a boa vantagem que tinha no placar e acabou somou apenas um ponto fora de casa, ficando com 71 na terceira posição do Inglês, três atrás do Manchester United e três à frente do Tottenham, que hoje fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

No duelo em West Bromwich, o Liverpool abriu o placar já aos 4 minutos do primeiro tempo, com Danny Ings, que encerrou longo jejum ao marcar o seu primeiro gol no Campeonato Inglês desde outubro de 2015 depois de completar para as redes uma bola sobrada após cobrança de escanteio.

Na etapa final, aos 27 minutos, Salah recebeu passe de Chamberlain pelo lado esquerdo da grande área e, com categoria, tocou por cima do goleiro Foster para ampliar para 2 a 0. Assim, o egípcio também disparou ainda mais na artilharia do Inglês, agora com cinco gols a mais do que Harry Kane, com 26 bolas na rede pelo Tottenham.

Mas, quando o jogo parecia ganho para os visitantes, o West Bromwich surpreendeu. Aos 34 minutos, Jake Livermore descontou o placar ao completar uma jogada confusa iniciada por uma cobrança de escanteio. Já aos 43, o venezuelano José Salomón Rondón deixou tudo igual ao completar de cabeça um cruzamento de Chris Brunt.

O resultado também foi frustrante para o Liverpool pelo fato de que o time tentava aumentar ainda mais a sua confiança visando o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, terça-feira, em casa, contra a Roma. Já o West Bromwich foi aos 25 pontos na última posição, mas se viu ainda mais próximo do rebaixamento, pois está oito pontos atrás do Swansea, primeiro time fora da zona do descenso, sendo que tem apenas mais três partidas a fazer nesta reta final do Inglês.