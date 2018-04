ONU diz que caminho está aberto para a desnuclearização pacífica na C. do Norte

21/04/2018 | 09:50



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, disse neste sábado que ele está otimista em relação à decisão da Coreia do Norte de suspender os testes de mísseis nucleares e de longo alcance, afirmando que "o caminho está aberto para a desnuclearização pacífica da península coreana".

Ao mesmo tempo, o embaixador dos EUA na ONU, Nikki Haley, saudou o anúncio e elogiou a forma como o Conselho de Segurança da ONU "realmente se uniu" para alcançar isso.

Em uma reunião informal dos embaixadores do Conselho de Segurança na Suécia neste sábado, Haley disse que a pressão e as sanções vindas da ONU levaram ao isolamento da Coreia do Norte "até que eles tivessem um bom comportamento, e agora estamos vendo que eles querem voltar às negociações".

Em uma declaração anterior divulgada por seu escritório, Guterres desejou que às duas Coreias, antes de sua cúpula em 27 de abril, "todo sucesso em sua corajosa e importante tarefa de retomar o diálogo sincero que leva a uma paz sustentável à península coreana". Ele também elogiou o estabelecimento de uma linha telefônica entre os líderes da Coreia do Norte e do Sul. Fonte: Associated Press