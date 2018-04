Coreias do Norte e do Sul têm linha telefônica direta pela 1ª vez entre líderes

21/04/2018 | 08:58



As Coreias do Norte e do Sul estabeleceram pela primeira vez uma linha telefônica direta entre seus líderes, uma medida que visa construir confiança uma semana antes de os presidentes dos dois países se reunirem na zona desmilitarizada na fronteira das duas nações.

O escritório presidencial em Seul disse ontem à noite que testou com sucesso uma conexão telefônica com o escritório do líder norte-coreano, Kim Jong Un.

O estabelecimento da linha telefônica direta acontece, enquanto Kim se prepara para uma reunião de cúpula na próxima semana com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, antes do encontro planejado com o presidente dos EUA, Donald Trump, no final de maio ou junho.

O teste foi "tranquilo" e durou quatro minutos e 19 segundos, disse Youn Kun-young, diretor do escritório do governo sul-coreano.

Ao longo dos anos, as duas Coreias cortaram canais de comunicação à medida que as tensões aumentavam. As duas Coreias finalmente cortaram sua linha militar no início de 2016, durante um aumento nas tensões. Eles reativaram a linha no começo deste ano.

As duas Coreias já mantiveram cerca de 30 linhas de contato, mas a linha telefônica direta iniciada ontem é a primeira entre os dois líderes. Fonte: Dow Jones Newswires