Em pauta, políticas para habitação e lutas feministas

21/04/2018 | 08:00



Martín Caparrós será entrevistado pelo editor Paulo Werneck, a partir das 17h deste sábado, 21. Na pauta, os desafios para elaborar reportagens de fôlego. Será o segundo encontro do Festival Serrote, organizado pela revista de ensaios do Instituto Moreira Salles. O evento começa às 15h, com a socióloga Angela Alonso conversando com o jornalista Bernardo Mello Franco sobre a tarefa de registrar e interpretar a política brasileira (mediação do jornalista Conrado Corsalette).

No domingo, 22, às 15h, o arquiteto Francesco Perrotta-Bosch discute com a urbanista Raquel Rolnik políticas para habitação e as contradições das metrópoles brasileiras - mediação do jornalista Leão Serva. Às 17h, a peruana Gabriela Wiener conversa com a jornalista Fernanda Mena sobre temas como sexo, maternidade e lutas feministas. E, às 19h, o ensaísta americano Phillip Lopate fala sobre sua obra com o editor Flávio Moura.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.