Principal aliada da Coreia do Norte, China exalta suspensão nuclear

21/04/2018 | 07:52



A China, principal aliada da Coreia do Norte, deu boas-vindas à decisão de Pyongyang de suspender seus testes nucleares e de mísseis.

A agência de notícias oficial Xinhua citou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Lu Kang, dizendo que Pequim deseja que a Coreia do Norte continue a obter resultados no desenvolvimento de sua economia e, assim, melhorar o nível de vida das pessoas.

O ministro afirmou que a China apoiará a Coreia do Norte por meio de diálogo e consultas com

"partes relevantes" para resolver suas preocupações e melhorar as relações.

Kim Dong-gil, diretor do Centro da Península Coreana da Universidade de Pequim, disse que agora que a Coreia do Norte possui armas nucleares, ele acredita que eles deverão usá-las como moeda de barganha para terminar oficialmente a Guerra da Coreia de 1950-53, fazer arranjos para garantir a segurança da Coreia do Norte e, finalmente, permitir que seu país abra sua economia para o resto do mundo. Fonte: Associated Press