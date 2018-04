Mostra José Lewgoy e outros cinco eventos de cinema na capital paulista

21/04/2018 | 06:55



44º Festival Sesc Melhores Filmes

Até 25/4, o CineSesc realiza a premiação dos escolhidos pela crítica e pelo público como os melhores longas de 2017, nas mais variadas categorias. No sábado (7), o evento projeta ?Comeback?, de Erico Rassi, às 14h30. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12. Programação completa.

Mostra De|generadas

O Sesc Santana apresenta a quarta edição da mostra, que discute o feminismo e reforça a importância da persistência do discurso. Na 3ª (24), a partir das 20h, tem projeção do curta ?Diva?, de Clara Bastos, e do longa ?Meu Corpo É Político?, que tem direção de Alice Riff. Após as sessões, haverá um debate com as duas cineastas. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Mostra Ser

Até 29/4, o Sesc Ipiranga promove a mostra LGBTTQI, que procura refletir sobre o amor e o respeito ao que se é. No evento, o público poderá conferir os curtas ?Eu Não Quero Voltar Sozinho?, de Daniel Ribeiro; ?Não Gosto dos Meninos?, de André Matarazzo e Gustavo Ferri; ?A Arte de Andar pelas Ruas de Brasília?, de Rafaela Camelo; ?Antes das Palavras?, de Diego Carvalho Sá; e ?Nosso Amor Existe?, de de Ricardo Puppe e Theo Borges; além de longas e médias. Os filmes serão exibidos, diariamente, das 10h às 21h30 (aos domingos, das 10h às 18h). Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis.

Mostra José Lewgoy

O CCBB presta homenagem a um dos mais importantes atores brasileiros, falecido em 2003. Ao todo, serão projetados 22 filmes, entre produções nacionais e estrangeiras. Nesta 6ª (20), às 15h, tem sessão de ?Aviso aos Navegantes? (com áudio descrição). Mais tarde, às 19h, é a vez de ?Carnaval Atlântida?. CCBB. R. Álvares Penteado, 112. Centro. 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

É Tudo Verdade

Maior festival de documentários da América Latina, o É Tudo Verdade traz a São Paulo, até domingo (22), produções de mais de 20 países, como ?Espera?, de Cao Guimarães, ?Amarra Seu Arado a Uma Estrela?, de Carmen Guarini, e ?Roubar Rodin?, de Cristóbal Valenzuela. O evento ocorre em quatro espaços diferentes da cidade. Grátis. Programação completa.

Especial Vingadores

Aquecendo as telas para a chegada de ?Vingadores: Guerra Infinita?, que entra em pré-estreia já nesta semana, diversas salas das redes Cinemark, UCI, Espaço Itaú, PlayArte, Cinépolis e Cinesystem exibem, em sequência, os dois primeiros longas da trilogia: ?Vingadores? e ?Vingadores: Era de Ultron?, ambos de Joss Whedon.