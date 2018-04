Radiohead e Diogo Nogueira estão na agenda de shows da semana

21/04/2018 | 06:10



Sábado (21)

Angela Maria

Com mais de 65 anos de carreira, ela apresenta as canções do álbum 'Angela Maria e as Canções de Roberto e Erasmo'. Parcerias como 'Sua Estupidez' são relidas pela intérprete. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (21), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

Perto de iniciar a primeira turnê dos Tribalistas, o artista faz show gratuito com sucessos de sua discografia. 'A Casa é Sua', 'Socorro' e 'Velha Infância' estão no repertório. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (21), 18h. Grátis.

Chico Buarque

O artista faz as últimas apresentações do show 'Caravanas' em São Paulo. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (20), 22h; sáb. (21), 21h30; dom. (22), 18h30. R$ 200/R$ 490 (esgotado).

coala.lab

O Coala Festival inaugura sua nova plataforma, coala.lab, que terá ações para divulgar a nova música do Brasil. Uma delas é a curadoria do palco montado na Praça Pedro Lessa neste sábado (21), com shows que ocorrem após a corrida Nike Só Vai SP 5K. Apresentações da Nação Zumbi e do rapper Baco Exu do Blues marcam o início do projeto. Praça Pedro Lessa, Centro. Sáb. (21), 21h. Grátis.

Conexão Brasil-Cuba

O show abre a série de música do Teatro Alfa, unindo músicos dos dois países. João Donato, Fabiana Cozza e a convidada Omara Portuondo (foto) são alguns dos nomes que participam das apresentações. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Hoje (20), 21h30; sáb. (21), 20h; dom. (22), 18h. R$ 70/R$ 180. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Diogo Nogueira

O cantor lança 'Munduê', com foco no samba de raiz. Pela primeira vez, ele assina todas as faixas do próprio álbum. Lucy Alves participa do show. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 6ª (20), 21h; sáb. (21), 21h30. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Don L

Com 'Roteiro Pra Aïnouz - Volume 3', o rapper amplia seu público. O disco faz uma alusão ao universo do cineasta Karim Aïnouz, com músicas sobre o cenário político e musical do Brasil. Terra Preta, DJ Roger e Guilherme Held participam do show. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (21), 19h; dom. (22), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Emicida

Em show com participações de Drik Barbosa, Muzzike, Amiri, Raphão Alaafin e Jota Ghetto, ele lança seu primeiro DVD, ?10 Anos de Triunfo?. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (20) e sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Glenn Hughes

Ex-integrante do Deep Purple, o músico inglês interpreta clássicos de sua antiga banda. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (21), 19h30 (abertura, 17h30). R$ 220/R$ 440. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Jota Quest

A banda mineira faz show da turnê 'Jota Quest Acústico - Músicas Para Cantar Junto', com participações de Falcão (ex-O Rappa) e Milton Nascimento. Espaço das Américas (6.274 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (21), 23h (abertura, 21h). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina Lima

A artista lança 'Novas Famílias', álbum repleto de texturas eletrônicas. Além das novidades, ela relembra clássicos marcantes de sua trajetória, como 'Fullgás' e 'Charme do Mundo'. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

MC Carol e Titica

A funkeira carioca e a transexual angolana que é musa do kuduro fazem show do projeto Britadeira - Sons de Favela. Elas são influenciadas por rap, funk e música eletrônica. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (21), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nenhum de Nós

Liderado pelo vocalista Thedy Correa, o grupo gaúcho lança o EP ?Doble Chapa?, que marca sua aproximação com o rock do Uruguai. Sucessos como ?O Astronauta de Mármore? não ficam de fora. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (20) e sáb. (21), 21h30. R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Scalene

Destaque nacional da última edição do Rock in Rio, o grupo de Brasília faz show do álbum 'Magnetite' (2017). Teatro Mars (950 lug.). R. João Passalacqua, 80, Bela Vista, 3101-8917. Sáb. (21), 17h (abertura). R$ 80/R$ 120. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Domingo (22)

Alceu Valença

Ainda em turnê com o projeto O Grande Encontro, o artista faz show solo gratuito do projeto Domingo na ZL. Além de sucessos como 'Coração Bobo', ele homenageia os mestres Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Av. Prof. Engenheiro Ardevan Machado, s/nº, metrô Corinthians-Itaquera. Dom. (22), 16h. Grátis.

Chico Buarque

Conexão Brasil-Cuba

Don L

Ekena

Passeando por folk e MPB, 'Nó' (2017) é o primeiro álbum da cantora. O trabalho tem músicas como 'Greatest Liar' e 'Abismo'. Samuca, do grupo Samuca e a Selva, participa do show. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (22), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana interpreta as músicas de seu primeiro disco, 'Um Corpo no Mundo' (2017). Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (22), 19h.

R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina Lima

Soundhearts Festival

Depois de muitos boatos, a espera acabou. Ausente do Brasil há nove anos, o Radiohead é a principal atração do Soundhearts Festival, evento que vem percorrendo cidades da América do Sul. A expectativa para os shows no País é grande, já que a banda de Thom Yorke tem tocado músicas de todas as fases de sua carreira durante esta excursão que mobiliza e surpreende os fãs. Indicado ao Oscar deste ano pela trilha sonora composta para o filme 'Trama Fantasma', o guitarrista do Radiohead Jonny Greenwood também se apresenta com o Junun, projeto experimental encabeçado por ele com o israelense radicado na índia Shye Ben-Tzur. Completam a escalação do festival o rapper e cineasta americano Flying Lotus e o duo brasileiro Aldo, The Band, formado pelos irmãos André e Murilo Faria, que mistura guitarra e sons eletrônicos. Allianz Parque (30.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Dom. (22), 16h30 (abertura dos portões, 13h30). R$ 260/R$ 700. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

3ª (24)

Alírio Netto e Noturnall

Apresentações distintas do cantor e ator de musicais e da banda de rock serão gravadas para lançamento em DVD. Ao fim do show, eles se encontram para uma jam especial, com participação de James Labrie, vocalista do Dream Theater. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (24), 21h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (25)

Coruja BC1 e DJ Skeeter

Em show com a participação de Emicida, Rael, Tiê e Menor do Chapa, o rapper e o DJ lançam o álbum 'NDDN - No Dia dos Nossos'. O trabalho fala sobre a autoestima e aceitação dos negros. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (25) e 5ª (26), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (26)

André Frateschi e Miranda Kassin

O show 'Bowamy' une a admiração de Frateschi por David Bowie e de Miranda por Amy Winehouse, com o casal interpretando grandes sucessos de ambos. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (26), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coruja BC1 e DJ Skeeter

Francisco, el hombre

A banda interpreta as músicas do álbum 'Soltasbruxa' (2016), produzido por Zé Nigro. A faixa 'Triste, Louca ou Má' está na trilha da novela 'O Outro Lado do Paraíso'. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (26), 22h. R$ 25/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jesuton

Lançando o terceiro álbum da carreira, 'Home', a artista britânica radicada no Brasil apresenta novidades como 'In Between the Lines' e 'Don't Think So'. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (26), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mateus Aleluia

Integrante do lendário grupo Os Tincoãs, o músico lança seu segundo álbum solo, 'Fogueira Doce'. Há parcerias com Dadinho, também integrante d'Os Tincoãs, e Carlinhos Brown. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (26) e 27/4, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Moonspell

A banda portuguesa de metal gótico vem ao Brasil para divulgar o álbum '1755', lançado no ano passado. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 5ª (26), 21h (abertura, 19h30). R$ 120/R$ 360. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Supersuckers

Eddie Spaghetti (vocal e baixo), Metal Marty Chandler (guitarra e vocal) e Captain Chris Von Streicher (bateria) são os integrantes do grupo criado no Arizona. Eles misturam rock com pitadas de música country. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (26), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thalles Cabral

'Utopia' (2017) é o primeiro álbum do cantor, compositor e ator. Ecos de pop, rock e folk estão presentes no repertório, dividido em dois atos, um solar e outro introspectivo. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (26), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

5° do Samba

Tendo como anfitriã a banda Camanduê, o projeto recebe nesta edição Dudu Nobre, Almirzinho e Sombrinha. Além da discotecagem do DJ Tadeu, a coreógrafa Solange Ferreira ensina o público a dançar. Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (26), 20h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bem Dançante

Na véspera do Dia Nacional do Choro, estreia a série que irá destacar grandes músicos brasileiros, com direção musical de Gian Correa e curadoria de Lucas Nobile. Gian (violão 7 cordas), Henrique Araújo (cavaquinho), Fábio Peron (bandolim), Enrique Menezes (flauta) e Rafael Toledo (pandeiro) recebem o sanfoneiro Mestrinho e o violinista Nicolas Krassik. No repertório, há temas de Pixinguinha e Jacob do Bandolim. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (22), 18h (abertura, 16h30). R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cambada

O show é fruto de encontros em que os artistas dividiram suas experiências de carreira. Blubell, Carol Naine, Chico Salem, Marcelo Segreto, Paula Mirhan, Paulo Neto, São Yantó, Verônica Ferriani e Zé Ed participam da apresentação. Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. 4ª (25), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd: todos.

Totem Prog

O festival dedicado a bandas de rock progressivo faz sua segunda edição. Arcpelago, Caravela Escarlate, Kaoll, O Som Nosso de Cada Dia e Terreno Baldio se apresentam no sábado (21). Humahuaca, Medusa Trio, Stratus Luna e Violeta de Outono são as atrações de domingo (22). Teatro UMC (400 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Sáb. (21) e dom. (22), 15h (abertura). R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site: www.compreingressos.com.br