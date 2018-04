Com volta de Lucas Fonseca, Bahia joga para se reabilitar no Brasileirão

21/04/2018 | 06:00



Após ser derrotado por 2 a 0 para o Internacional, fora de casa, na estreia do Brasileirão, o Bahia busca a reabilitação diante do Santos, neste sábado, às 16 horas, na Fonte Nova, na abertura da segunda rodada.

A equipe baiana terá a volta do zagueiro Lucas Fonseca a fim de tentar os primeiros pontos na competição. Preservado nas estreias da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro, Lucas Fonseca deve entrar na vaga de Douglas Grolli para formar a dupla de zaga titular com Tiago.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira não terá à disposição o atacante Kayke, com dores no tornozelo, e o zagueiro Jackson, que voltou a treinar nesta semana pela primeira vez desde que passou por cirurgia no joelho, e está em fase de transição para poder voltar a jogar. Sua última partida foi em maio de 2017.

O goleiro Rafael Santos, os laterais João Pedro e João Pedro Ribeiro e o volante Luís Fernando não serão titulares, mas estão de volta à lista de relacionados. Além da volta de Lucas Fonseca, o Bahia tem como trunfo o apoio de seu torcedor para vencer pela primeira vez na competição nacional.

"Quando jogamos em casa, jogamos com o nosso torcedor e ele faz a diferença. É por aí que nós temos que pensar e fazer valer o mando de campo. A equipe do Santos é competitiva, vem num bom momento. Temos que superar tudo isso. Independentemente da estreia, que não foi muito boa, a gente até ali estava vivendo um bom momento. E é só recuperar esse momento", afirmou o treinador.