Abe comemora com cautela suspensão de testes nucleares pela Coreia do Norte

21/04/2018 | 00:05



O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reagiu com cautela ao anúncio da Coreia do Norte de suspender os testes nucleares e com mísseis de longo alcance.

Abe, forte opositor de Pyongyang, comemorou o anúncio, mas fez ponderações. "O que é crucial aqui, no entanto, é como esse desenvolvimento levará ao desmantelamento completo, verificável e irreversível de armas nucleares, armas de destruição em massa e mísseis", afirmou, em nota emitida pelo gabinete de governo japonês.

O premiê japonês disse ainda que o anúncio não muda a sua política externa e que o país vai manter os esforços coordenados com a Coreia do Sul e os Estados Unidos pela desnuclearização da Península Coreana. Fonte: Associated Press.