Técnico da Seleção Brasileira, Tite é protagonista de nova websérie

Daniela Pegoraro



23/04/2018 | 07:00



A websérie Entrelinhas será protagonizada pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite. São seis episódios, que abordam os princípios e valores do treinador para além dos campos de futebol. “O objetivo desta série documental é fazer, por meio de entrevistas, com que o público entenda o que se passa na cabeça do técnico”, explica o diretor da produção, Heitor Dhalia.

Os Treinos Sem Caneleira é o nome do primeiro episódio. Nele, Tite explica por que escolheu deixar de usar os equipamentos em seus treinos, tratando também sobre a questão lealdade dentro de campo. A primeira exibição do programa aconteceu no sábado, durante o programa Caldeirão do Hulk, e terá mídia em cinema, internet e também no celular.

Os vídeos estão disponíveis no site www.itau.com.br/issomudaojogo e no canal do banco do YouTube.