São Bento derrota o CSA de virada e comemora a primeira vitória na Série B

20/04/2018 | 22:35



O São Bento conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, ao derrotar o CSA de virada pelo placar de 2 a 1, em partida realizada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela segunda rodada.

Com o resultado, o São Bento chega aos quatro pontos, combinado com o empate com o Brasil, de Pelotas (RS), na estreia por 1 a 1. Já o CSA, que havia vencido o Goiás por 2 a 1, na rodada passada, fica estacionado com três.

Mesmo atuando em Sorocaba, o São Bento não conseguiu se impor durante os 45 minutos iniciais e acabou sendo facilmente dominado pelo CSA. O goleiro Alexandre Cajuru sequer trabalhou, mostrando a dificuldade do time da casa em criar as jogadas.

O time alagoano, por sua vez, aproveitou logo a primeira chance que teve no ataque. Aos 19 minutos, Michel Douglas recebeu na entrada da área e chutou rasteiro para abrir o marcador. O CSA continuou arriscando de longa distância, mas nas demais tentativas mandou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o São Bento voltou melhor com as substituições feitas pelo técnico Paulo Roberto Santos e precisou de sete minutos para deixar tudo igual. Rodolfo, que entrou no lugar de Crispim, lançou Zé Roberto. O atacante driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes.

O CSA sentiu o gol e acabou dando espaço para o São Bento. Motivado com o empate, o time sorocabano foi para cima e fez o segundo. Everton Silva cruzou e a bola bateu na mão de Rafinha: pênalti. Rodolfo marcou. O técnico Marcelo Cabo colocou o time alagoano no ataque nos minutos finais, mas os mandantes se fecharam e conquistaram a vitória.

Na próxima rodada, a terceira, o CSA enfrenta o Oeste na próxima sexta-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No dia seguinte, o São Bento recebe o Goiás, às 21 horas, novamente em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 x 1 CSA

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Éverton Silva, Luizão, João Paulo e Moraes (Paulinho); Fábio Bahia, Dudu Vieira, Doriva (Walterson), Lucas Crispim (Rodolfo) e Everaldo; Zé Roberto. Técnico: Paulo Roberto Santos.

CSA - Alexandre Cajuru; Celsinho, Leandro Souza (Taiberson), Xandão e Rafinha; Yuri (Ferrugem), Edinho, Didira (Hugo Cabral), Daniel Costa e Niltinho; Michel Douglas. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Michel Douglas, aos 19 minutos do primeiro tempo; Zé Roberto, aos 7, e Rodolfo (pênalti), aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Moraes (São Bento); Yuri, Xandão e Edinho (CSA).

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA - R$ 38.095,00.

PÚBLICO - 2.246 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).