Grande ABC abre 3.275 postos de trabalho no primeiro trimestre

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



21/04/2018 | 07:06



O Grande ABC gerou 3.275 postos de trabalho com carteira assinada no primeiro trimestre de 2018. Do total, 1.786 foram abertos em março. Os números representam o primeiro resultado positivo para a região desde 2013, quando houve abertura de 2.523 e 4.587 postos, respectivamente.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados ontem pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). No mesmo período do ano passado, foram fechados 5.291 postos de trabalho em março, resultando no saldo negativo de 4.826 no trimestre.

O desempenho positivo do último mês foi impulsionado principalmente pelas contratações no setor de serviços (1.289 no período e 2.245 no ano). A construção civil voltou a crescer e contratou 448 pessoas em março, fechando saldo trimestral em 383 postos. Em seguida vem a indústria, com saldo de 291 empregos gerados no mês e 1.740 no ano. Entre as cidades, apenas Rio Grande da Serra fechou com saldo negativo em março e, Ribeirão Pires, no trimestre (veja mais detalhes na arte acima).

“O processo de recuperação da economia tinha deixado para trás a construção civil, que acabou prejudicada nas questões políticas, já que na Operação Lava Jato muitas construtoras estiveram muito envolvidas em escândalos. Então, houve retomada mais lenta do setor, que está engatando agora. Os serviços representam forma mais rápida de empregar do que na indústria, por exemplo, que demanda mão de obra mais qualificada”, avalia o economista e coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero.

Para o especialista, o ano deve fechar positivo, mas longe de resultados anteriores à crise. “Houve estagnação na agenda econômica e grande tempo respondendo denúncias e outras questões políticas no governo Temer. O ano deve ser bom, mas o calendário eleitoral deve retardar ainda esta questão do emprego.”