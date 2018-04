Adesão de idosos a cartão do transporte de Sto.André surpreende

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



21/04/2018 | 07:00



O cadastro da população com idade acima de 65 anos no Cartão Prioridade, em Santo André, já alcançou a marca de 19 mil adesões. O processo, iniciado no dia 5 de março, tem o objetivo de permitir que moradores idosos possam entrar pela porta da frente em ônibus municipais da cidade.

A procura pelo bilhete superou as expectativas, destaca o gerente-geral da Aesa (Associação das Empresas do Sistema de Transporte de Santo André), Luiz Marcondes de Freitas Júnior. “Em 45 dias registramos média de 450 a 500 pessoas atendidas por dia”, diz.

Para obter o Cartão Prioridade, moradores da cidade com idade acima de 65 anos devem fazer cadastro em posto da Aesa instalado no saguão do Teatro Municipal, ao lado da Prefeitura de Santo André, localizado na Praça 4º Centenário, no Centro, até 11 de maio, das 8h às 18h. Após esse período, o procedimento poderá ser realizado na sede da Aesa, na Avenida Industrial, 600, conjunto 1C.

O bilhete possibilita que esses passageiros passem a embarcar pelas catracas dos coletivos com isenção total da tarifa. A ação visa dar mais comodidade aos usuários que hoje entram nos coletivos pela porta traseira, por meio de apresentação do RG.

Para efetuar o cadastro, os idosos devem estar munidos de documento com foto e comprovante recente de residência em Santo André, como conta de água ou luz. A emissão do cartão é feita de forma gratuita e, após o cadastro da biometria, o bilhete fica pronto na hora.

Apesar das facilidades proporcionadas pelo Cartão Prioridade, a Prefeitura andreense destaca que “não há razões para urgência na obtenção do bilhete”, tendo em vista que a isenção tarifária é um direito constitucional aos idosos. Dessa forma, os usuários com 65 anos ou mais poderão continuar embarcando nos coletivos municipais com o RG em mãos e apresentando-o ao motorista.

A estimativa da Prefeitura de Santo André é a de que 35 mil moradores façam o cadastro para obter o Cartão Prioridade.