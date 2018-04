GCM ganha nova frota em São Bernardo

Vanessa de Oliveira

Do Diário do Grande ABC



21/04/2018 | 07:00



O trabalho de combate ao crime exercido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo ganhou reforço com a entrega de 50 viaturas zero-quilômetro, ontem, pela Prefeitura, em evento no Pavilhão Vera Cruz. A nova frota, que é locada, substitui os 20 veículos próprios que atendiam a corporação, sendo que 15 estavam em funcionamento. O contrato com a empresa CS Brasil Transportes, vencedora da licitação, será executado pelo valor de R$ 1,98 milhão, com vigência de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses, conforme estabelece a legislação.

“A frota locada é indiscutivelmente mais econômica, porque na própria é difícil a manutenção, a reposição de peças, o custo é mais elevado. Além das 50 viaturas, o contrato prevê outras cinco de reserva, para repor caso alguma quebre”, falou o prefeito Orlando Morando (PSDB). “Com a locação, chega até a 50% a economia que teremos”, completou.

A administração levará os antigos carros da frota a leilão público. Há a possibilidade de manter alguns que estejam em melhores condições para circulação, mas o chefe do Executivo ressaltou que “o objetivo é ter 100% da frota nesse modelo (de aluguel)”. Todos os veículos foram emplacados na cidade, possibilitando a reversão de impostos aos cofres municipais.

Das 50 viaturas, 35 são veículos Polo da Volkswagen; dez Fiat Weekend; e cinco Trailblazer, produzidos pela General Motors. “São viaturas modernas, que realmente vão estar em pé de igualdade com as outras instituições de Segurança (polícias Militar e Civil)”, salientou o secretário municipal de Segurança Urbana, coronel Carlos Alberto dos Santos.

As viaturas serão entregues a cada repartição da guarda ao longo do fim de semana.

MELHORIAS

A Prefeitura projeta outras ações para reforçar a atuação da GCM. Uma delas é o investimento na compra de armamentos mais modernos em substituição aos equipamentos antigos que vinham sendo utilizados na corporação. “Até o fim do ano, queremos ter todos os guardas não mais com revólver calibre 38, mas com pistolas 380”, comentou Morando. Concurso público também foi autorizado para a contração de 100 guardas. Atualmente, a GCM da cidade conta com 824 agentes.